Вертолеты над отелем, пепел и скрытое солнце: сибиряки рассказали, что происходит в полыхающей Турции

— Мы приземлились в аэропорту Аланьи — всё было хорошо. Наш отель Crystal Admiral находится в 80 километрах от Антальи. Днем 28 июля тоже всё было хорошо, но на закате солнца на побережье мы увидели, как нам показалось, большое количество дыма. До нас он не доходил. На следующий день с балкона мы заметили на горизонте вокруг много дыма и спасательных вертолетов. Где-то в 12 часов дня небо полностью заволокло гарью, солнце закрыло, было ощущение, что наступила ночь. Летали вертолеты, судя по всему, российские. На нашем пляже они загружались водой — все они кружили прямо над отелем. Еще вечером, когда темнеет, все горы на горизонте охвачены огнем, — рассказала сибирячка.

При этом, по словам Нины, администрация отеля ничего не сообщала отдыхающим и все туристы продолжали спокойно отдыхать — никакой паники среди них не возникло.

— По российскому телевидению в новостях ничего критичного не сообщают, а по турецким новостям постоянно говорят лишь о пожарах. Там сказали, что аэропорт в Анталье работает в штатном режиме. В понедельник, 2 августа, у нас вылет. Пока информации о нём у нас никакой нет.