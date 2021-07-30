Вертолеты над отелем, пепел и скрытое солнце: сибиряки рассказали, что происходит в полыхающей Турции

Третий день подряд в Турции полыхают леса. Сначала отдыхающие просто жаловались на дым и запах гари, а затем огонь стал подбираться всё ближе к отелям. Затем туристов из некоторых отелей стали эвакуировать. Новосибирцы, которые сейчас отдыхают в Турции, рассказали корреспонденту НГС, что там сейчас происходит и действительно ли всё так пугающе.
Семья Нины Чудопаловой приехала отдыхать в Турцию 27 июля, во вторник, за день до начала лесных пожаров. Уже на следующий день в округе стал разгораться огонь.
— Мы приземлились в аэропорту Аланьи — всё было хорошо. Наш отель Crystal Admiral находится в 80 километрах от Антальи. Днем 28 июля тоже всё было хорошо, но на закате солнца на побережье мы увидели, как нам показалось, большое количество дыма. До нас он не доходил. На следующий день с балкона мы заметили на горизонте вокруг много дыма и спасательных вертолетов. Где-то в 12 часов дня небо полностью заволокло гарью, солнце закрыло, было ощущение, что наступила ночь. Летали вертолеты, судя по всему, российские. На нашем пляже они загружались водой — все они кружили прямо над отелем. Еще вечером, когда темнеет, все горы на горизонте охвачены огнем, — рассказала сибирячка.
При этом, по словам Нины, администрация отеля ничего не сообщала отдыхающим и все туристы продолжали спокойно отдыхать — никакой паники среди них не возникло.
— По российскому телевидению в новостях ничего критичного не сообщают, а по турецким новостям постоянно говорят лишь о пожарах. Там сказали, что аэропорт в Анталье работает в штатном режиме. В понедельник, 2 августа, у нас вылет. Пока информации о нём у нас никакой нет.
Новосибирец Артём Кабаков прилетел с женой в Турцию 20 июля. Они остановились в отеле Orfeus Park между Антальей и Аланьей, совсем недалеко от Манавгата. 28 июля пара на один день отправилась в Стамбул. В ночь вылета обратно из Стамбула все дороги стали перекрывать из-за пожаров. Главную дорогу до аэропорта охраняла полиция, так как совсем недалеко от нее полыхал лес. Однако новосибирцам повезло добраться до аэропорта, так как тот находился совсем недалеко от их дома. Из-за пожаров их рейс задержали примерно на 30–45 минут.
— Наш отель, Orfeus Park, находится совсем недалеко от пожара — прямо из нашего окна виден столб дыма. По вечерам здесь как будто световое шоу — пожары светятся в темноте. Обстановка только улучшается. Вчера было всё затянуто дымом, как в тумане. Не было видно солнца. Сейчас оно светит, все загорают и купаются. Какой-то большой опасности нет. Единственный минус — на улице очень много пепла. Ты выходишь, купаешься или загораешь — на тебя сверху сыплется пепел, как у нас в Новосибирске тополиный пух. Чувствуется запах гари, — поделился Артём.
Местные жители, по рассказам сибиряка, подозревают в причинах пожаров поджигателей:
— Местные утверждают, что причина пожаров — поджоги. Потому что аномальная жара была и в том году, а в позапрошлом — еще жарче, климат был суше. Турок перевел нам местные новости и сообщил, что одного из поджигателей уже задержали. Есть еще пара ребят, подозревается. Поджоги начались со стороны отельных курортов, как многие утверждают.
Мужчина тоже добавил, что в отеле никто не паникует — все работают в штатном режиме. Вылет супружеской пары из Новосибирска запланирован на 31 июля, но они не беспокоятся об его отмене или задержке:
— Мы видим, как туристы прилетают и улетают: всё работает в штатном режиме и функционирует. Иногда лишь задерживают рейсы, но не факт, что по причине пожаров.
23 июля в Забайкальском крае из-за аномального количества осадков смыло опору железнодорожного моста на перегоне Куэнга — Укурей. Туристка из Нвоосибирска рассказывала НГС, что происходило на железной дороге.