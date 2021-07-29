В Турции из-за пожаров начали эвакуировать туристов из отелей

В Турции второй день горят леса. Еще сегодня утром российское генконсульство сообщало, что основные туристические объекты находятся вне зоны пожаров, туристы жаловались на запах гари, а отельеры просили гостей лишний раз не высовываться на улицу. Но к вечеру ситуация изменилась, и отдыхающих начали эвакуировать из гостиниц.



Как сообщает турецкое издание TGRT Haber, на данный момент из-за пожаров пострадали 122 человека, 3 погибли. Сгорели многие постройки (больше всего в сельской местности), власти Турции готовят общежития для тех, кто остался без жилья. На юге страны временно приостановили экскурсии.