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Пособие на школьников выплатят на две недели раньше обещанного

Деньги придут родителям уже со 2 августа

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При выплате этого пособия учитывается только возраст ребенка

При выплате этого пособия учитывается только возраст ребенка

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Во время совещания по подготовке к новому учебному году Владимир Путин поручил раньше начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей. Предполагалось, что деньги будут зачислять на счет родителей с 16 августа, новая дата — 2 августа.

Единовременную выплату президент назначил в апреле, по 10 тысяч рублей будет начислено родителям на каждого ребенка от 6 до 18 лет (в отдельных случаях — до 23 лет). Путин объяснил, что рынок труда и реальные располагаемые доходы пострадали из-за пандемии и пока не восстановились, так что семьям с детьми нужна помощь, чтобы подготовить школьников к учебному году.

Заявление необходимо подавать на «Госуслугах», крайний срок — 1 ноября 2021 года. Выплаты будут идти до декабря. Другие подробности ищите в этом материале. В настоящее время заявление подали уже 12,4 млн родителей.

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