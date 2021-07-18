«Мы ведем себя, как бессмертные». Третья волна коронавируса в Абхазии бушует на фоне наплыва туристов из России

Каждый день больше 180 случаев заболевания коронавирусной инфекцией фиксируется в Абхазии, это только официально выявленные. Сколько граждан не имеют доступа к тестам и медицинской помощи, неизвестно. Даже 189 человек — для маленькой Абхазии много. Врачи бьют тревогу, просят ужесточить антиковидные меры для въезжающих, президент хранит молчание: сезон, какие уж тут меры. А граждане Абхазии никак не могут отказаться от культовых у них многолюдных застолий по случаю свадеб и поминок.



— Мы ведем себя как бессмертные, — вздыхает моя гудаутская подруга Хатуна Озган. — Вон у соседей свадьба была неделю назад на 500 человек, сейчас уже 10 человек заболевших, в том числе невеста. А те, кто не заболел пока, завтра идут на поминки к другим соседям. При этом в Абхазии запрет на массовые мероприятия действует, в том числе на ритуальные. Но у нас давно власть отдельно, народ отдельно, — рассказала Хатуна, она уверена, что именно массовые многочасовые застолья приводят к росту заболеваемости, а еще поцелуи при встрече, причем так друг друга приветствуют в Абхазии исключительно мужчины.

