Новосибирский фотограф снял огромный двухъярусный вулкан на Курилах — 10 завораживающих кадров

Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал кадры, на которых запечатлен двухъярусный вулкан Креницына, расположенный на острове Онекотан, который входит в состав большой гирлянды Курильских островов. Он пояснил, что съемки проходили в начале июля.

— Я до последнего переживал, что будет непогода или туман, но вышло всё наоборот. Когда мы поднялись на вершину кальдеры Тао-Русыр, то встретили зеркальное кольцевое озеро и массивный вулканический конус Креницына. Вулкан выглядит недействующим, но последнее его извержение было недавно — в 1952 году, также на вулкане фиксируется фумарольная и термальная активность, — написал фотограф в своем блоге.