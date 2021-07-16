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Новосибирский фотограф снял огромный двухъярусный вулкан на Курилах — 10 завораживающих кадров

Съемки проходили в начале июля

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Высота вулкана Креницына составляет 1324 метра

Высота вулкана Креницына составляет 1324 метра

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Кадры двухъярусного вулкана опубликовал фотограф из Новосибирска

Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал кадры, на которых запечатлен двухъярусный вулкан Креницына, расположенный на острове Онекотан, который входит в состав большой гирлянды Курильских островов. Он пояснил, что съемки проходили в начале июля.

— Я до последнего переживал, что будет непогода или туман, но вышло всё наоборот. Когда мы поднялись на вершину кальдеры Тао-Русыр, то встретили зеркальное кольцевое озеро и массивный вулканический конус Креницына. Вулкан выглядит недействующим, но последнее его извержение было недавно — в 1952 году, также на вулкане фиксируется фумарольная и термальная активность, — написал фотограф в своем блоге.

Вулкан Креницына — действующий двухъярусный вулкан, расположенный в южной части острова Онекотан. Его высота — 1324 метра. Вулканический конус поднимается в виде острова в озере Кольцевом, которое лежит внутри него.

Вулкан является действующим, последнее извержение было в 1952 году

Вулкан является действующим, последнее извержение было в 1952 году

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Вероятно, когда-то на его месте был другой вулкан, еще больший по размеру. Однако затем он рухнул под своим весом

Вероятно, когда-то на его месте был другой вулкан, еще больший по размеру. Однако затем он рухнул под своим весом

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На остнове Онекотан бушуют ветра, рекордная зарегистрированная скорость ветра — 230 км/ч

На остнове Онекотан бушуют ветра, рекордная зарегистрированная скорость ветра — 230 км/ч

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Внутри находится озеро Кольцевое, его глубина — 369 метров

Внутри находится озеро Кольцевое, его глубина — 369 метров

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Животных на острове почти нет

Животных на острове почти нет

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На вулкане фиксируется фумарольная и термальная активность

На вулкане фиксируется фумарольная и термальная активность

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Вулкан назван в честь мореплавателя Петра Креницына

Вулкан назван в честь мореплавателя Петра Креницына

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Остров Онекотан входит в Большую Курильскую гирлянду

Остров Онекотан входит в Большую Курильскую гирлянду

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Вид просто невероятный!

Вид просто невероятный!

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Несколько дней назад другой новосибирский фотограф Антон Уницын показал невероятные фотографии, которые он сделал на Камчатке.

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Вадим МахороввулканфотографКурильские острова
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