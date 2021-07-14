Россия возобновляет перелеты во Францию и Чехию

Оперштаб принял решение о возобновлении перелетов во Францию и Чехию с 24 июля. С этого же момента международные полеты будут осуществляться из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Самолеты будут летать по следующему расписанию:
• Москва — Париж (4 рейса в неделю);
• Москва — Ницца (4 рейса в неделю);
• Петербург — Париж (2 рейса в неделю);
• Петербург — Ницца (2 рейса в неделю);
• Москва — Прага (4 рейса в неделю).
Отметим, что обе страны пока не принимают туристов из России. Въезд разрешен только отдельным категориям граждан (дипломатам, обладателям вида на жительство и так далее). Для въезда в Чехию необходим ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до прибытия (или антиген-тест не ранее чем за 24 часа). По прибытии нужно сделать повторный тест за свой счет и пройти пятидневный карантин. Для прибывающих во Францию следующие правила: ПЦР-тест за 72 часа до вылета, заполненное онлайн-заявление и документы, подтверждающие необходимость поездки.
Также с 24 июля будет увеличено число рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Ливан, Хорватию, Венгрию и Эфиопию.
Список стран, с которыми РФ уже открыла авиасообщение, а также условия въезда можно посмотреть по этой ссылке.