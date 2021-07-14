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Россия возобновляет перелеты во Францию и Чехию

Международное сообщение открывается еще в трех аэропортах страны

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Самолеты в Чехию и Францию пока будут летать из Москвы и Санкт-Петербурга

Самолеты в Чехию и Францию пока будут летать из Москвы и Санкт-Петербурга

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Оперштаб принял решение о возобновлении перелетов во Францию и Чехию с 24 июля. С этого же момента международные полеты будут осуществляться из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Самолеты будут летать по следующему расписанию:

• Москва — Париж (4 рейса в неделю);

• Москва — Ницца (4 рейса в неделю);

• Петербург — Париж (2 рейса в неделю);

• Петербург — Ницца (2 рейса в неделю);

• Москва — Прага (4 рейса в неделю).

Отметим, что обе страны пока не принимают туристов из России. Въезд разрешен только отдельным категориям граждан (дипломатам, обладателям вида на жительство и так далее). Для въезда в Чехию необходим ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до прибытия (или антиген-тест не ранее чем за 24 часа). По прибытии нужно сделать повторный тест за свой счет и пройти пятидневный карантин. Для прибывающих во Францию следующие правила: ПЦР-тест за 72 часа до вылета, заполненное онлайн-заявление и документы, подтверждающие необходимость поездки.

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Также с 24 июля будет увеличено число рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Ливан, Хорватию, Венгрию и Эфиопию.

Список стран, с которыми РФ уже открыла авиасообщение, а также условия въезда можно посмотреть по этой ссылке.

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ФранцияЧехияоперштабпандемия коронавирусамеждународное сообщение
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