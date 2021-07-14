Крым каждый день бьет рекорды по COVID-19 и ужесточает ограничения: что происходит на курортах полуострова

Республика Крым в последний месяц стабильно входит в топ-10 регионов России по количеству новых случаев COVID-19 за сутки, а иногда врывается и в пятерку лидеров. 12 июля там был зафиксирован очередной рекорд с начала пандемии — 371 случай заражений. Днем позже новый максимум установили и в Севастополе — 122 заболевших.
Как и по всей России, в Крыму и Севастополе ситуация с COVID-19 резко ухудшилась за последний месяц. Весь май в Крыму выявляли по 90–100 случаев ковида, в начале июня эти цифры поднялись до 100–120 случаев в сутки, а потом за месяц заражаемость выросла более чем в три раза.
В Севастополе в начале июня и вовсе заболевали по 25–30 человек в сутки, а с середины месяца этот показатель стал быстро расти. Сейчас Севастополь стабильно находится в середине списка по России, но для такого небольшого региона это довольно серьезные результаты. Начиная с конца июня заболеваемость держится на уровне 100–120 случаев в сутки.
Как справляются больницы
После июньской вспышки под COVID-19 снова начали переоборудовать «мирные» больницы, которые принимали коронавирусных пациентов год назад в начале пандемии.
Так, симферопольский роддом
Но особенно тревожат новости о том, что увеличивается количество тяжелых пациентов с COVID-19.
— На сегодняшний день находятся на лечении 2662 пациента, на амбулаторном лечении 2266 человека, — отчитывался 7 июля министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. — Из продолжающих лечение 349 пациентов с диагнозами «новая коронавирусная инфекция» и «внебольничная пневмония» находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
По данным главы Минздрава, число госпитализированных за две недели увеличилось с 8 до 19%, а количество тяжелых пациентов — с 34% до 56%. Уровень летальных случаев за три недели в регионе вырос на 62%.
Темпы вакцинации
Сделать прививку от COVID-19 просят и местных жителей, и туристов. В Крыму и Севастополе прививочные кабинеты развернуты в каждой поликлинике, в торговых центрах, на площадях и набережных курортных городов. Уколоться вакциной можно даже в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Однако до формирования коллективного иммунитета пока далеко. В Севастополе, по официальной информации правительства города на утро 13 июля, первый компонент вакцины от коронавируса получил
В Крыму, по данным министра здравоохранения региона, первый этап вакцинации прошли около 350 тысяч человек, второй этап — более 250 тысяч. Это всего 38% от плана. При этом, если первый компонент «Спутника V» в некоторых медпунктах периодически заканчивается, то на вторую прививку, наоборот, многие не приходят.
— К сожалению, увеличилось количество лиц, не пришедших на второй этап вакцинации. Сейчас их 4,9%, или
Ковидные ограничения
В Крыму и Севастополе действует масочный режим — в маске необходимо находиться в любых закрытых людных местах: общественном транспорте, магазинах, кафе, музеях и кинотеатрах. Но если в торговых центрах за этим еще следят, то в автобусах пассажирам без масок, как правило, никто замечаний не делает.
Значительные ограничения коснулись сферы общепита и развлечений: полностью запрещены кальяны и работа развлекательных центров для детей, а все рестораны, клубы и кафе с 23:00 до 08:00 могут работать только навынос.
До 15 июля заселиться в отели и гостиницы Севастополя еще можно, предоставив справку об отрицательном ПЦР-тесте. Уже с 16 июля вам могут (и должны) отказать в размещении без сертификата о прививке от COVID-19 или справки о наличии антител, выданной не позднее чем за 30 дней до заселения. Впрочем, это касается только взрослых. Детям до 18 лет никакие дополнительные медицинские документы показывать не надо.
В отелях Крыма никаких справок и сертификатов пока не требуют, однако организациям турсферы рекомендовано привить 100% сотрудников против COVID-19.
СЮЖЕТ
Особые ограничения действуют в тех городах, где наиболее сложная ситуация с COVID-19: в Симферополе, Алуште, Ялте, Феодосии, Судаке, Джанкое, Бахчисарае, а также в Симферопольском, Джанкойском и Бахчисарайском районах. Там полностью запрещена работа ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных и фуд-кортов, не проводятся никакие массовые мероприятия.
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