14 июля среда
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 74.06
eur 87.78
Тема дняНГС разыгрывает 100 крутых призов!

Все новости

Все новости

Крым каждый день бьет рекорды по COVID-19 и ужесточает ограничения: что происходит на курортах полуострова

Рассказываем о ситуации с коронавирусом на Черноморском побережье

3 837
24Обсудить

Поделиться

Поделиться

Республика Крым в последний месяц стабильно входит в топ-10 регионов России по количеству новых случаев COVID-19 за сутки, а иногда врывается и в пятерку лидеров. 12 июля там был зафиксирован очередной рекорд с начала пандемии — 371 случай заражений. Днем позже новый максимум установили и в Севастополе — 122 заболевших.

Как и по всей России, в Крыму и Севастополе ситуация с COVID-19 резко ухудшилась за последний месяц. Весь май в Крыму выявляли по 90–100 случаев ковида, в начале июня эти цифры поднялись до 100–120 случаев в сутки, а потом за месяц заражаемость выросла более чем в три раза.

В Севастополе в начале июня и вовсе заболевали по 25–30 человек в сутки, а с середины месяца этот показатель стал быстро расти. Сейчас Севастополь стабильно находится в середине списка по России, но для такого небольшого региона это довольно серьезные результаты. Начиная с конца июня заболеваемость держится на уровне 100–120 случаев в сутки.

Как справляются больницы


После июньской вспышки под COVID-19 снова начали переоборудовать «мирные» больницы, которые принимали коронавирусных пациентов год назад в начале пандемии.

Так, симферопольский роддом № 2 в конце июня был перепрофилирован в ковидный госпиталь. Беременных пациенток без диагноза COVID-19 направляют в другие учреждения. Также дополнительные койки для больных коронавирусом разворачивают в Бахчисарае на базе Центральной районной больницы, в севастопольской городской больнице № 9 под COVID-19 дополнительно отдали хирургический стационар, а легкой и средней тяжести коронавирусных больных принимают в пансионате «Изумруд». В планах — при ухудшении ситуации переоборудовать в ковидные госпитали крымские санатории.

Но особенно тревожат новости о том, что увеличивается количество тяжелых пациентов с COVID-19.

— На сегодняшний день находятся на лечении 2662 пациента, на амбулаторном лечении 2266 человека, — отчитывался 7 июля министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. — Из продолжающих лечение 349 пациентов с диагнозами «новая коронавирусная инфекция» и «внебольничная пневмония» находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По данным главы Минздрава, число госпитализированных за две недели увеличилось с 8 до 19%, а количество тяжелых пациентов — с 34% до 56%. Уровень летальных случаев за три недели в регионе вырос на 62%.

Темпы вакцинации


Сделать прививку от COVID-19 просят и местных жителей, и туристов. В Крыму и Севастополе прививочные кабинеты развернуты в каждой поликлинике, в торговых центрах, на площадях и набережных курортных городов. Уколоться вакциной можно даже в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Однако до формирования коллективного иммунитета пока далеко. В Севастополе, по официальной информации правительства города на утро 13 июля, первый компонент вакцины от коронавируса получил 102 431 человек, полностью вакцинированы 71 535 горожан. При этом считается, что для коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя. В абсолютных цифрах это около 420 тысяч человек (точного количества населения нет, но по оценкам властей, в городе проживает уже около 700 тысяч человек).

На улицах и остановках почти не встретишь людей в масках

На улицах и остановках почти не встретишь людей в масках

Поделиться

В Крыму, по данным министра здравоохранения региона, первый этап вакцинации прошли около 350 тысяч человек, второй этап — более 250 тысяч. Это всего 38% от плана. При этом, если первый компонент «Спутника V» в некоторых медпунктах периодически заканчивается, то на вторую прививку, наоборот, многие не приходят.

— К сожалению, увеличилось количество лиц, не пришедших на второй этап вакцинации. Сейчас их 4,9%, или 17 151 человек, — сообщил Александр Остапенко на заседании оперативного штаба 7 июля.

Ковидные ограничения


В Крыму и Севастополе действует масочный режим — в маске необходимо находиться в любых закрытых людных местах: общественном транспорте, магазинах, кафе, музеях и кинотеатрах. Но если в торговых центрах за этим еще следят, то в автобусах пассажирам без масок, как правило, никто замечаний не делает.

В Севастополе действует масочный режим, но в общественном транспорте в масках единицы

В Севастополе действует масочный режим, но в общественном транспорте в масках единицы

Поделиться

Значительные ограничения коснулись сферы общепита и развлечений: полностью запрещены кальяны и работа развлекательных центров для детей, а все рестораны, клубы и кафе с 23:00 до 08:00 могут работать только навынос.

До 15 июля заселиться в отели и гостиницы Севастополя еще можно, предоставив справку об отрицательном ПЦР-тесте. Уже с 16 июля вам могут (и должны) отказать в размещении без сертификата о прививке от COVID-19 или справки о наличии антител, выданной не позднее чем за 30 дней до заселения. Впрочем, это касается только взрослых. Детям до 18 лет никакие дополнительные медицинские документы показывать не надо.

В отелях Крыма никаких справок и сертификатов пока не требуют, однако организациям турсферы рекомендовано привить 100% сотрудников против COVID-19.

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Особые ограничения действуют в тех городах, где наиболее сложная ситуация с COVID-19: в Симферополе, Алуште, Ялте, Феодосии, Судаке, Джанкое, Бахчисарае, а также в Симферопольском, Джанкойском и Бахчисарайском районах. Там полностью запрещена работа ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных и фуд-кортов, не проводятся никакие массовые мероприятия.

Ранее мы рассказывали, как потопы влияют на туризм в Крыму, а также о том, что нужно знать, если вы собираетесь провести отпуск на Чёрном море.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

COVID-19КрымСевастопольбольницакурортмедицинакоронавирусмасочный режим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь узнать, как безопасно путешествовать по миру в эпоху коронавируса? Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...