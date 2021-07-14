Крым каждый день бьет рекорды по COVID-19 и ужесточает ограничения: что происходит на курортах полуострова

В Севастополе в начале июня и вовсе заболевали по 25–30 человек в сутки, а с середины месяца этот показатель стал быстро расти. Сейчас Севастополь стабильно находится в середине списка по России, но для такого небольшого региона это довольно серьезные результаты. Начиная с конца июня заболеваемость держится на уровне 100–120 случаев в сутки.



Как справляются больницы

После июньской вспышки под COVID-19 снова начали переоборудовать «мирные» больницы, которые принимали коронавирусных пациентов год назад в начале пандемии.

