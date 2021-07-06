Отпуск в пандемию: правила въезда в Иорданию в 2021 году

Отдохнуть в Иордании — значит насмотреться на культурные древности и подлечиться. Целебные пляжи Красного и Мёртвого морей, дайвинг, священные места — всё это очень привлекает туристов. Но есть и минусы: такой вариант отдыха не из дешевых. Стоимость путевки, по данным Ассоциации туроператоров России, начинается от 170 тысяч рублей — так себе вариант, особенно на фоне открытой Турции.



Как лететь

Сообщение с Иорданией Россия восстановила в конце июня, регулярные рейсы по маршрутам Москва — Амман и Москва — Акаба выполняются дважды в неделю.