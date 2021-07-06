6 июля вторник
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 5/10
usd 73.35
eur 87.03
Тема дняПоддельные прививочные сертификаты в Новосибирске

Все новости

Все новости

Отпуск в пандемию: правила въезда в Иорданию в 2021 году

Всё, что нужно знать туристу перед путешествием

1 184
5Обсудить

Поделиться

Летом у Иордании есть бюджетные конкуренты, а вот осенью государство надеется нарастить туристический поток

Летом у Иордании есть бюджетные конкуренты, а вот осенью государство надеется нарастить туристический поток

Поделиться

Отдохнуть в Иордании — значит насмотреться на культурные древности и подлечиться. Целебные пляжи Красного и Мёртвого морей, дайвинг, священные места — всё это очень привлекает туристов. Но есть и минусы: такой вариант отдыха не из дешевых. Стоимость путевки, по данным Ассоциации туроператоров России, начинается от 170 тысяч рублей — так себе вариант, особенно на фоне открытой Турции.

Как лететь

Сообщение с Иорданией Россия восстановила в конце июня, регулярные рейсы по маршрутам Москва — Амман и Москва — Акаба выполняются дважды в неделю.

Виза

Не нужна.

ПЦР-тест

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Для туристов без сертификата о вакцинации необходим ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета. Исключение — дети до пяти лет. По прилете нужно сдать еще один тест, оплатить его надо еще до вылета, чтобы получить QR-код, разрешающий въезд.

Также необходимо установить приложение AMAN, которое будет отслеживать локацию туристов.

Справка о вакцинации

Необязательна, но с ней легче. Привитые «Спутником V» могут не сдавать тест по прибытии.

Декларация о здоровье

Нет.

Страховка

Обязательна.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

путешествиепандемия коронавирусаИорданияотпуск в пандемию
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь узнать, как безопасно путешествовать по миру в эпоху коронавируса? Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...