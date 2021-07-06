Отпуск в пандемию: правила въезда в Иорданию в 2021 году

Отдохнуть в Иордании — значит насмотреться на культурные древности и подлечиться. Целебные пляжи Красного и Мёртвого морей, дайвинг, священные места — всё это очень привлекает туристов. Но есть и минусы: такой вариант отдыха не из дешевых. Стоимость путевки, по данным Ассоциации туроператоров России, начинается от 170 тысяч рублей — так себе вариант, особенно на фоне открытой Турции.
Как лететь
Сообщение с Иорданией Россия восстановила в конце июня, регулярные рейсы по маршрутам Москва — Амман и Москва — Акаба выполняются дважды в неделю.
Виза
Не нужна.
ПЦР-тест
СЮЖЕТ
Для туристов без сертификата о вакцинации необходим ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета. Исключение — дети до пяти лет. По прилете нужно сдать еще один тест, оплатить его надо еще до вылета, чтобы получить QR-код, разрешающий въезд.
Также необходимо установить приложение AMAN, которое будет отслеживать локацию туристов.
Справка о вакцинации
Необязательна, но с ней легче. Привитые «Спутником V» могут не сдавать тест по прибытии.
Декларация о здоровье
Нет.
Страховка
Обязательна.