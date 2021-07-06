6 июля вторник
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 5/10
usd 73.35
eur 87.03
Тема дняПоддельные прививочные сертификаты в Новосибирске

Все новости

Все новости

Крым утонувший: пляжи пока закрыты. Стоит ли этим летом отдыхать на полуострове?

Что происходит с погодой на курорте и что пугает туристов

1 740
18Обсудить

Поделиться

Разбор завалов после подтопления в Бахчисарайском районе

Разбор завалов после подтопления в Бахчисарайском районе

Поделиться

Не успел Крымский полуостров оправиться от мощных ливней в середине июня, как новый циклон опять принес продолжительные дожди. На этот раз сильнее всего пострадал Бахчисарайский район, где выпало две месячные нормы осадков за сутки.

Вышедшие из берегов реки несут воду вместе с грунтом с гор в море — купаться в некоторых местах официально запрещено, а кое-где просто неприятно. Туристы, планировавшие провести отпуск на пляже, в этом году столкнулись с разочарованием.

Затопленные дома и дороги

В выходные, 3 и 4 июля, сильные дожди прошли в горах, в юго-западных, южных и центральных районах Крыма.

— В Бахчисарайском районе выпало 113 мм осадков, в Ялте — 49 мм, на Ай-Петри — 85 мм, в Никитском ботаническом саду — 42 мм, в Симферополе — 35 мм. Значительные ущербы от очень сильных дождей произошли в Бахчисарайском районе. В селе Куйбышево было подтоплено более 50 частных домов. На проезжую часть автодороги сошел селевой поток. Вышли из берегов реки Бельбек и Кокозка. Сильные дожди сохранятся на полуострове до 7 июля, — сообщают в Крымском гидрометцентре.

Затопленные сёла в Бахчисарайском районе

Затопленные сёла в Бахчисарайском районе

Поделиться

Эпичные кадры затоплений выкладывают в соцсети местные фотографы. С квадрокоптеров видно, как сильно разлились реки, перекрыв дороги и испортив имущество в домах местных жителей.

Есть и человеческие жертвы. Одну женщину, пропавшую в Ялте 18 июня, так и не нашли. Еще одну женщину унесло потоком воды 4 июля в селе Куйбышево, ее тело было найдено дальше по течению реки спустя сутки.

Закрытые пляжи

После мощного наводнения в Ялте более 60 пляжей по-прежнему остаются закрытыми для купания. Как говорит глава Ялты Янина Павленко, это пляжи от Гурзуфа до Алупки. Они находятся рядом с руслами рек, которые выходили из берегов и несли грязь с гор в море.

Сложная ситуация и в некоторых других туристических местах Крыма и Севастополя. Например, в районе любимого многими отдыхающими пляжа поселка Любимовка в Севастополе в море впадает река Бельбек. В обычное время она никак не мешает наслаждаться песчаным пляжем и чистым морем, но сейчас кадры, снятые сверху, показывают, какое огромное коричневое пятно образовалось в море из-за больших потоков воды Бельбека. Официально купаться там не запрещали, но лезть в эту грязную воду не очень хочется.

Желающих купаться в мутной воде не находится

Желающих купаться в мутной воде не находится

Поделиться

В Крыму ждут, когда наладится погода

В Крыму ждут, когда наладится погода

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Подобная история — в районе поселка Новый Свет, где вода, уходя через город к морю, затопила часть набережной и магазинов, расположенных на ней.

В Балаклаве (район Севастополя) региональный Роспотребнадзор официально закрыл пляжи «Городской» и «Мраморный» из-за опасных показателей в пробах воды.

— В акватории пляжей «Городской» и «Мраморный» были проведены повторные мониторинговые исследования качества морской воды. В ходе проверки специалисты снова зафиксировали отклонения в пробах по микробиологическим показателям. Это может способствовать усилению распространения кишечной инфекции, — сообщает пресс-служба ведомства.

Турпоток падает

Официально власти пока не комментируют изменение количества туристов на полуострове, но туроператоры уже заявляют о падении спроса на крымское направление.

— Мы видим, что после 14 июня, после первых новостей в соцсетях о погодной ситуации в регионе, у нас резко произошло падение. С 17 июня за три дня спрос на Крым упал в 11 раз. На следующей неделе ситуация начала стабилизироваться, продажи постепенно вышли на прежний уровень, новая волна падений началась 23 июня после новостей о погодной ситуации в Ялте. С тех пор спрос на туры в Крым снизился где-то в 10 раз и на этом уровне до сих пор пока остается, — рассказал директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург на пресс-конференции в ТАСС.

Второй причиной для падения спроса может быть не погода, а коронавирусные ограничения, которые вводятся в последнее время во многих регионах России. С 16 июля в Севастополе при заселении в гостиницу требуют результат ПЦР-теста на COVID-19, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации. В Республике Крым таких мер пока введено не было, но туристов пугает даже перспектива этого.

— Губернатор Крыма Аксенов сообщил, что ограничения рассматриваются, пока не введены, но туристам не нравится перспектива остаться с купленными путевками, но без возможности поехать. Поэтому сейчас они взяли паузу, спрос упал по всем направлениям российским. Сейчас туристов в Крыму, наверное, процентов на 20–25 меньше, чем в середине июня, — рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Те, кто все-таки доехал до Крыма этим летом, прячутся от непогоды на западе полуострова, в Евпатории, в Севастополе, которые пока не накрыла стихия. В солнечные дни без дождя пляжи этих городов буквально усыпаны отдыхающими.

Пляж «Солнечный» в Севастополе в день, когда нет дождя

Пляж «Солнечный» в Севастополе в день, когда нет дождя

Поделиться

До этого мы рассказывали, что происходит в Сочи. Людей готовят к эвакуации. Из-за ливня поднялся уровень рек, есть погибшие.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Крымотдыхпляжпотоптуризм
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь узнать, как безопасно путешествовать по миру в эпоху коронавируса? Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...