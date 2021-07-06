Крым утонувший: пляжи пока закрыты. Стоит ли этим летом отдыхать на полуострове?

Не успел Крымский полуостров оправиться от мощных ливней в середине июня, как новый циклон опять принес продолжительные дожди. На этот раз сильнее всего пострадал Бахчисарайский район, где выпало две месячные нормы осадков за сутки.



Вышедшие из берегов реки несут воду вместе с грунтом с гор в море — купаться в некоторых местах официально запрещено, а кое-где просто неприятно. Туристы, планировавшие провести отпуск на пляже, в этом году столкнулись с разочарованием.

Затопленные дома и дороги

В выходные, 3 и 4 июля, сильные дожди прошли в горах, в юго-западных, южных и центральных районах Крыма.