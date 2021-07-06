Крым утонувший: пляжи пока закрыты. Стоит ли этим летом отдыхать на полуострове?

Не успел Крымский полуостров оправиться от мощных ливней в середине июня, как новый циклон опять принес продолжительные дожди. На этот раз сильнее всего пострадал Бахчисарайский район, где выпало две месячные нормы осадков за сутки.
Вышедшие из берегов реки несут воду вместе с грунтом с гор в море — купаться в некоторых местах официально запрещено, а кое-где просто неприятно. Туристы, планировавшие провести отпуск на пляже, в этом году столкнулись с разочарованием.
Затопленные дома и дороги
В выходные, 3 и 4 июля, сильные дожди прошли в горах, в юго-западных, южных и центральных районах Крыма.
— В Бахчисарайском районе выпало
Эпичные кадры затоплений выкладывают в соцсети местные фотографы. С квадрокоптеров видно, как сильно разлились реки, перекрыв дороги и испортив имущество в домах местных жителей.
Есть и человеческие жертвы. Одну женщину, пропавшую в Ялте
Закрытые пляжи
После мощного наводнения в Ялте более 60 пляжей по-прежнему остаются закрытыми для купания. Как говорит глава Ялты Янина Павленко, это пляжи от Гурзуфа до Алупки. Они находятся рядом с руслами рек, которые выходили из берегов и несли грязь с гор в море.
Сложная ситуация и в некоторых других туристических местах Крыма и Севастополя. Например, в районе любимого многими отдыхающими пляжа поселка Любимовка в Севастополе в море впадает река Бельбек. В обычное время она никак не мешает наслаждаться песчаным пляжем и чистым морем, но сейчас кадры, снятые сверху, показывают, какое огромное коричневое пятно образовалось в море из-за больших потоков воды Бельбека. Официально купаться там не запрещали, но лезть в эту грязную воду не очень хочется.
Подобная история — в районе поселка Новый Свет, где вода, уходя через город к морю, затопила часть набережной и магазинов, расположенных на ней.
В Балаклаве (район Севастополя) региональный Роспотребнадзор официально закрыл пляжи «Городской» и «Мраморный» из-за опасных показателей в пробах воды.
— В акватории пляжей «Городской» и «Мраморный» были проведены повторные мониторинговые исследования качества морской воды. В ходе проверки специалисты снова зафиксировали отклонения в пробах по микробиологическим показателям. Это может способствовать усилению распространения кишечной инфекции, — сообщает пресс-служба ведомства.
Турпоток падает
Официально власти пока не комментируют изменение количества туристов на полуострове, но туроператоры уже заявляют о падении спроса на крымское направление.
— Мы видим, что после
Второй причиной для падения спроса может быть не погода, а коронавирусные ограничения, которые вводятся в последнее время во многих регионах России. С
— Губернатор Крыма Аксенов сообщил, что ограничения рассматриваются, пока не введены, но туристам не нравится перспектива остаться с купленными путевками, но без возможности поехать. Поэтому сейчас они взяли паузу, спрос упал по всем направлениям российским. Сейчас туристов в Крыму, наверное, процентов на
СЮЖЕТ
Те, кто все-таки доехал до Крыма этим летом, прячутся от непогоды на западе полуострова, в Евпатории, в Севастополе, которые пока не накрыла стихия. В солнечные дни без дождя пляжи этих городов буквально усыпаны отдыхающими.
До этого мы рассказывали, что происходит в Сочи. Людей готовят к эвакуации. Из-за ливня поднялся уровень рек, есть погибшие.