Что нас ждет в июле: коммуналка подорожает, льготная ипотека останется (но денег будет меньше)

Выплачивать пособия будет Пенсионный фонд начиная с 6-й недели беременности и до самых родов. Пособие составит 50% от прожиточного минимума. В регионах ПМ отличается, но в среднем по стране составит 6351 рубль .

И пособия на детей для родителей-одиночек



Это пособие будет выплачиваться на детей от 8 до 17 лет, которые воспитываются в неполных семьях, где доход не превышает прожиточный минимум. Неполной семья считается, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или ему судом назначены алименты. То есть если мама и папа развелись, но об алиментах договорились на словах, то в эту категорию семья не попадает. Если в семье несколько детей, выплата положена каждому ребенку.

Подать заявление на пособие можно через сайт госуслуг или в отделении Пенсионного фонда по месту жительства.



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