Тур теперь не поменять? Что делать, когда Турцию открыли, а у вас путевка в Краснодарский край

15 апреля российские власти закрыли авиасообщение с Турцией, и летать в отпуск за границу стало особенно некуда. Поэтому российские туристы оперативно забронировали себе места под солнцем российского юга. Да так активно взялись за это, что уже в мае сочинские жители взмолились, чтобы к ним никто не приезжал. Да только кто их слушает. Пляжи Краснодарского края и других более-менее курортных регионов оказались просто засыпаны загорающими.
На прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Это совпало с возобновлением полетов в Турцию с 22 июня, и вот 25 июня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что россияне аннулировали более 70% бронирований в Краснодарском крае на август, и назвала ситуацию шквалом.
— Сегодня этот шквал сдержать уже не получается, — сказала Майя Ломидзе радиостанции «Говорит Москва». — И по предварительной оценке туроператоров, еще у нас неполная картина, 30% аннуляций на июль и более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться от поездки».
Вот только представители туристической отрасли пока не подтверждают слова Майи Ломидзе.
— Отельеры и туроператоры, с которыми мы уже пообщались, прямо какой-то апокалипсис не подтверждают, — говорит редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов. — Надо понять, что имела в виду Майя Ломидзе.
— Основной массив — это те, кто самостоятельно бронирует проживание и самостоятельно покупает билеты. Это очень большая часть по российскому югу. Надо эти вещи разводить, — говорит Антон Тримайлов.
— Мы не заметили резкого роста аннуляции по России, — говорит директор туристической компании Ольга Гуляр. — Сейчас так просто и не аннулировать. Все брони, которые заведены, это чаще всего раннее бронирование, они штрафные. И люди просто задумываются, за ситуацией наблюдают.
— Из наших клиентов никто не боится пойти сделать ПЦР-тест, проверить свое здоровье, получить QR-код. Ведь если ты здоров, то и рядом с тобой человек такой же, — говорит директор туристического агентства Наталья Сахнова. — У нас таких, кто передумал, нет. Во-первых, в силу вступают правила аннулирования туров. Раньше, до предыдущего года, по России туры аннулировались без штрафных санкций. Ну, некоторые турфирмы, допустим, условные 500 рублей брали за аннуляцию. Вопрос стоял только с авиакомпаниями. В этом же году все наставили чартеров на курорты России. И у них другие условия — по мировым стандартам.
Если вы из-за последних новостей тоже решили променять курорты Краснодарского края на берег турецкий, не забудьте посмотреть на условия аннулирования. Одно дело, если вы внесли предоплату, допустим, тысячу рублей, и передумали ехать — потерять такую сумму, в общем-то, не жалко. По крайней мере, не так жалко, как если бы вы оплатили полный тур, отказались от поездки, а деньги вам бы так и не вернули. Такое действительно может быть. Ведь чтобы вам вернули деньги за аннулирование тура, должно действовать постановление Ростуризма или Роспотребнадзора об угрозе безопасности жизни при поездке в тот или иной регион. А их нет.
— Это ст. 14 закона «Об основах туристической деятельности», на основе которой можно требовать 100-процентного возврата и аннуляции с полным возвратом средств. Этого нет, — говорит Антон Тримайлов. — Поэтому туристам будет сложно требовать. Кто-то из туроператоров пойдет навстречу — перенесет на другое время или на Турцию, но опять же непонятно, единой практики у туроператоров нет, они пока консультируются с юристами, что делать в такой ситуации, но в любом случае получить 100-процентный возврат по таким турам будет сложно. Хотя не так сложно, как получить возврат за отдельные услуги.
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Единой практики по аннуляции пакетных туров у туроператоров нет, как нет и единой позиции. Кто-то берет с туристов столько, сколько потерял, кто-то заранее размещает у себя на сайте правила аннулирования, где размер санкций зависит от того, когда конкретно турист отказался от поездки — за месяц до даты или за пару дней. Естественно, чем сложнее оператору будет найти клиентов на дату, тем выше выйдет штраф. Один из немногих способов его избежать — это если вы или кто-то из ваших родственников заболел. Но и здесь всё не так просто.
— Если ты получаешь положительный тест на коронавирус, понятно, что, скорее всего, вся семья не летит, — говорит Наталья Сахнова. — Страховая тебе деньги возвращает на основании теста? Нет.
— Эти страховые полисы от невыезда включены в турпакеты. А если вы приходите и просто к путевке оформляете страховой полис о невыезде. Во-первых, это надо такую компанию найти, которая это делает, — говорит Наталья Сахнова. — Во-вторых, это стоит 5% от стоимости путевки. Я бы рекомендовала тем, кто выезжает сейчас по России, приобрести страховой полис от невыезда, но не просто купить, а выяснить, что туда входит, в каком случае будет возврат денег и т.д. Потому что если по какой-то причине семья не едет, то уже не турагенты, не туроператоры, а страховая компания разбирается с возвратом.
Но российский турист не спешит покорять Турцию и менять на нее российские туры. Весенняя ситуация научила людей не строить далеких планов.
Люди уверенны, что Турция открылась не навсегда, ненадолго, — говорит Ольга Гуляр. — Глубины продаж пока по Турции не отмечается. Бронируют на ближайшие даты — до 10 июля. Потому что кто его знает, что дальше будет.
Ажиотажный спрос специалисты прогнозируют только на ближайшие даты, а об августе пока говорить не торопятся. И советуют: если вы наметили для себя страну для отдыха, но пока сомневаетесь, не торопитесь вносить полную стоимость тура. Брони и резервации без доплаты легко снять, аннулировать и перенести на другое направление. А если есть и оплата, и бронирование, то аннулировать их вам, скорее всего, придется со штрафом.