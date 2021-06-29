Тур теперь не поменять? Что делать, когда Турцию открыли, а у вас путевка в Краснодарский край

15 апреля российские власти закрыли авиасообщение с Турцией, и летать в отпуск за границу стало особенно некуда. Поэтому российские туристы оперативно забронировали себе места под солнцем российского юга. Да так активно взялись за это, что уже в мае сочинские жители взмолились, чтобы к ним никто не приезжал. Да только кто их слушает. Пляжи Краснодарского края и других более-менее курортных регионов оказались просто засыпаны загорающими.



На прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Это совпало с возобновлением полетов в Турцию с 22 июня, и вот 25 июня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что россияне аннулировали более 70% бронирований в Краснодарском крае на август, и назвала ситуацию шквалом.