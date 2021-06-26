«Благодарен тюрьме и богу»: исповедь наркоманов-торговцев о том, как исковеркали жизнь себе и своим родным

— Впервые я попробовал наркотики в 16. «Угостил» старший товарищ. Видел, как употребляли другие ребята, было интересно. Это давало мне какие-то привилегии, становился к ним ближе. Вокруг были одни алкоголики, а те ребята выделялись как раз тем, что употребляли наркотики. Плотно стал употреблять в 2008 году . Тогда же стал и торговать, — и до ареста в 2012-ом. Осудили меня на 16 лет . Наркотики возил из Китая в Россию. Российских лабораторий на тот момент практически не было, китайский наркотик был чем-то новым. Непонятно, запрещен или нет. Когда пошли первые запреты, я также пребывал в иллюзиях, что от новой формулы ничего не будет, — тогда это китайцы только делали.

Денег с продаж наркотиков, уже не осталось. При этом денег на жизнь и без этого хватало. Шесть лет осужденный прожил в Санкт-Петербурге, вел бизнес-проекты. Была транспортная фирма. Занимался землей в Алтае. Открыл фирму по юридическому сопровождению.

— Наркотики тоже были большим бизнесом. Окупаемость — 500 тысяч. Но понятно, что если ты связан с наркотиками, ты на них и подсядешь. С юридической фирмой меня кинул мой генеральный, сказав: «Саша, ты прокурил уже все свои мозги. С тобой никто не хочет работать». Все остальные компании перестали приносить прибыль, потому что я перестал участвовать в их развитии. Наркотики захватили меня полностью, я разучился работать. На то время наркотики — это были очень легкие деньги.

Наркотики наш собеседник продавал в специализированные магазины. Ему скидывали адреса, он упаковывал товар и отправлял обычной «курьеркой». Деньги получал на киви кошельки и карты, оформленные на других лиц. Момент бизнеса и момент употребления совпали. И он жалеет об этом дне сегодня.

— У меня тогда были проблемы в транспортной фирме. Ко мне пришел старый знакомый и рассказал про популярные курительные смеси, которые привозят из Англии. Можно поднять прибыль, если начать ввозить такое же из Китая. Дал мне попробовать, и началась вся эта эпопея. Я переступил через свой принцип «не продавать наркотики и алкоголь». От семьи скрывал, чем занимаюсь. Мама видела меня пару раз в нездоровом состоянии, но я придумывал благополучную историю, которая смазывала всё. Жил я с женой, которая употребляла со мной. Считали тогда, что лучше употребить наркотики, чем алкоголь. И она, и я выросли в неблагополучных семьях, где родители нещадно пили. Думали, что трава — не наркотик.

В реабилитационном центре он 7 месяцев . В тюрьме понял, что всё достигнутое потеряно. В программе из 12 шагов увидел выход.