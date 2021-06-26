«Благодарен тюрьме и богу»: исповедь наркоманов-торговцев о том, как исковеркали жизнь себе и своим родным

У каждого наркомана своя история, своя трагедия. Одни подсели на дурь в сложный период жизни, чтобы уйти от реальности, а в итоге навредили еще больше. Другие хотели легких денег, стали продавать, а потом и пробовать собственный товар. Третьи по глупости попали под влияние тех, кому уже нечего терять. Люди с разным опытом, которые в итоге попались за него, отбывают наказание под Архангельском, где есть реабилитационный центр на базе Областной больницы УФСИН. На беседу с журналистами 29.RU вышли трое — дилер, поставщик и закладчик. Лучшие годы жизни они проводят за решеткой, но отчасти рады этому, — пережили худшее на свободе.
С осужденными в центре, куда мы пришли, работают разные специалисты: врач-нарколог-психотерапевт, медицинский психолог и социальный работник. Программа реабилитации для лиц с наркологическими заболеваниями основана на «12 шагах» анонимных алкоголиков и наркоманов. Каждый сам решает: проходить ему курс реабилитации или нет. Программа составляется индивидуально, строится на психотерапии, медикаментами тут не лечат. Тут строят свое новое «я» без наркотиков. Мы поговорили с тремя осужденными, которые проходят курс реабилитации.
Зарабатывал по
В этой исповеди много вопросов к себе самому, тот случай, когда антиковидная маска — это еще и способ сохранить анонимность. Через три года наш собеседник выйдет на свободу, и попытается начать новую жизнь.
— Начал я употреблять наркотики в
Наркотики продавал из рук в руки. Не боялся. Торговал на протяжении четырех лет, в основном между знакомыми. Конечно, я думал, что меня могут поймать. Было много соупотребителей и они садились. Знакомый варил такие вещества сам.
— Продавал всем, кому надо. Даже незнакомым, если просили «помочь». Ну, я и «помогал». Считал это помощью, такой вел образ жизни. Это была активная деятельность, всё время на телефоне, других интересов не было, разве что на горных лыжах катался.
Наш собеседник вырос в семье с отцом алкоголиком и матерью, которая тащила на себе всё. Ему особо внимания не уделяли: накормлен, одет, дальше сам по себе. Родители его «спалили», когда он положил на кресло маленькую сумку, где были шприцы и наркотики.
— С утра разбудили, стали орать: «Ты нам больше не сын!» Вышвырнули из дома. Я вот так потыкался где-то несколько дней, потом обратно вернулся. Родители не предлагали лечение, единственное, что было — извечные скандалы.
У нашего собеседника есть пятилетняя дочь. При этом, как он сам говорит, жена не пыталась как-то повлиять на него и даже употребляла вместе с ним.
— Мы жили вместе
— Мне чего-то постоянно не хватало по молодости. Было ощущение, когда с кем-то общался в компании, что я не с ними, не там. А когда употребил, будто освободился. Представьте, что таскаете рюкзак с кирпичами тяжелыми, а потом сбрасываете. Пытался заставить себя не употреблять. Но, к сожалению, так не работает. Всё равно нужна помощь со стороны, реабилитация. Были и передозировки, откачивали те, с кем принимал.
Он думал, что в лучшем случае доживет до
— Осудили меня на
— Сейчас я понимаю, что это нормальная человеческая жизнь. Наркотиков-то у меня сейчас нет, но я как обманывал людей, так и сейчас их обманываю. Как предавал, так и предаю. Я работаю с этим, потихонечку вижу результаты. Если я обманул, надо пойти признаться. Если оскорбил, извиниться. Раньше я не заморачивался: вся моя жизнь состояла из вранья. Зависимое поведение ведь во многом выражается, не только в веществах: это и шмотки, секс и много чего еще.
Устраивался закладчиком, входил в доверие, а потом забирал товар и исчезал
— Мне хотелось как-то войти в компанию, я считал их крутыми. До этого в классе я был изгоем, мне было неуютно. Употреблял сначала раз в месяц, — так лет до 20. Поступил в университет. Стал употреблять еще чаще. За неуспеваемость меня отчислили, забрали в армию.
— Думал, что могу позволить себе, что никто мне не указ, я взрослый. Начинал искать закладки, устроился закладчиком в интернет-магазин, чтобы всегда иметь доступ к наркотикам. Закладывал примерно год. И в
Ему казалось, что торговля через Интернет — безопасна для всех участников схемы.
— Долго я нигде не задерживался, все наркотики я обычно забирал себе и оставлял пустые адреса. Меня увольняли, я регистрировал новый ник в новом магазине. Для меня подобная схема была способом бесплатно раздобыть наркотики. То есть я устраивался в новый магазин, три дня делал ответственно закладки, потом ко мне больше доверия и, соответственно, объем закладываемого вещества. И потом я просто забирал всё себе и исчезал. Недели на две мне хватало, потом приходилось искать что-то новое.
Его мать знала, что сын употребляет. Пыталась всё время завести разговор, но это было бесполезно, парень считал, что он умнее всех. Его девушка спокойно относилась к наркотикам, сама иногда употребляла с ним.
— Беспрерывно я употреблял
Наш собеседник два года в программе реабилитации, на втором шаге, и самая главная задача: «Не допустить повторного употребления».
— Часто думаю о будущем. Хочется найти хорошую девушку, завести семью, родить ребенка, найти хорошую работу. Раньше мне казалось это скучной рутиной, что люди с утра до вечера ходят на работу, воспитывают детей. Сейчас я понимаю, что это самое лучшее, что может быть в жизни. Это странно, но я себя никогда не чувствовал лучше, чем сейчас. Свободный ум, свободные мысли. Даже благодарен тюрьме в какой-то степени, что я остался жив. Что не разбился, когда ездил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Не подхватил смертельной болезни. С мамой мы общаемся и поддерживаем хорошие отношения. Она от меня не отказалась, также любит, поддерживает. Верит, что исправлюсь. Те, кто говорят, что бывших наркоманов не бывает, просто не хотят над собой работать и ищут оправдания своему употреблению.
Возил наркотики из Китая
— Впервые я попробовал наркотики в 16. «Угостил» старший товарищ. Видел, как употребляли другие ребята, было интересно. Это давало мне какие-то привилегии, становился к ним ближе. Вокруг были одни алкоголики, а те ребята выделялись как раз тем, что употребляли наркотики. Плотно стал употреблять в
Денег с продаж наркотиков, уже не осталось. При этом денег на жизнь и без этого хватало. Шесть лет осужденный прожил в Санкт-Петербурге, вел бизнес-проекты. Была транспортная фирма. Занимался землей в Алтае. Открыл фирму по юридическому сопровождению.
— Наркотики тоже были большим бизнесом. Окупаемость — 500 тысяч. Но понятно, что если ты связан с наркотиками, ты на них и подсядешь. С юридической фирмой меня кинул мой генеральный, сказав: «Саша, ты прокурил уже все свои мозги. С тобой никто не хочет работать». Все остальные компании перестали приносить прибыль, потому что я перестал участвовать в их развитии. Наркотики захватили меня полностью, я разучился работать. На то время наркотики — это были очень легкие деньги.
Наркотики наш собеседник продавал в специализированные магазины. Ему скидывали адреса, он упаковывал товар и отправлял обычной «курьеркой». Деньги получал на киви кошельки и карты, оформленные на других лиц. Момент бизнеса и момент употребления совпали. И он жалеет об этом дне сегодня.
— У меня тогда были проблемы в транспортной фирме. Ко мне пришел старый знакомый и рассказал про популярные курительные смеси, которые привозят из Англии. Можно поднять прибыль, если начать ввозить такое же из Китая. Дал мне попробовать, и началась вся эта эпопея. Я переступил через свой принцип «не продавать наркотики и алкоголь». От семьи скрывал, чем занимаюсь. Мама видела меня пару раз в нездоровом состоянии, но я придумывал благополучную историю, которая смазывала всё. Жил я с женой, которая употребляла со мной. Считали тогда, что лучше употребить наркотики, чем алкоголь. И она, и я выросли в неблагополучных семьях, где родители нещадно пили. Думали, что трава — не наркотик.
В реабилитационном центре он
— Все мои установки, убеждения привели к
— Я столько раз пытался справиться с этим, но у меня не получалось. Людей, которые бы меня направили на путь истинный, не было. Мама пыталась повлиять, но она жила в другом городе, не видела, что происходит. Друзья почти все сопотребы. Я сейчас не знаю, чем они занимаются. Супруга живет в Санкт-Петербурге уже со своей семьей, своей жизнью. Она отказалась от наших отношений примерно через
— У меня нет возможности обеспечить свое будущее. Сейчас мне сложно думать о нём, потому что предстоит сидеть еще