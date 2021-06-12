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В России отменили шествие «Бессмертного полка»

Его планировали провести 24 июня

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Шествие отменяют второй год из-за пандемии

Шествие отменяют второй год из-за пандемии

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В России отменили шествие «Бессмертного полка». Организаторы акции объяснили решение эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом «Интерфаксу» сообщили в штабе движения «Бессмертный полк России».

— Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать Парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет, — сказала сопредседатель центрального штаба Елена Цунаева.

Ранее акцию планировали провести 24 июня, 9 мая шествие состоялось в онлайн-формате, как и в 2020 году.

Напомним, история «Бессмертного полка» началась в 2012 году, когда томские журналисты предложили жителям города выйти на парад с портретами своих дедов — участников войны. Акция сплотила людей по всему миру — сегодня она проходит минимум в 80 странах.

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акцияДень ПобедыБессмертный полк
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