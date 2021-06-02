Откроют ли Пхукет с 1 июля? Туристический сервис нашел планы тайских властей — насколько они реальны

Компания Aviasales нашла планы властей Таиланда открыть Пхукет с
Компания Aviasales перевела на русский язык информацию с сайта Официального информационного центра острова Пхукет о ковиде (Official
Журналист НГС Мария Тищенко поговорила с экспертами, чтобы выяснить, насколько исполнимы эти планы.
Какие условия планируют сделать в Таиланде с июля
— С 1 июля попасть в Таиланд можно будет не только через
Посещение возможно через сертифицированные отели и туроператоров. Прививка действует в течение года — вторую дозу нужно получить за две недели до прибытия.
— Для полета в Тай нужно за
PR-директор Aviasales Янис Дзенис отметил в разговоре с НГС, что в Таиланде пока придерживаются такой информации.
— Анонсировали открытие, и пока центральные власти даже не опровергают эти анонсы.
Он рассказал журналисту НГС, что один билет на одного человека из Новосибирска на Пхукет стоит
Насколько осуществимы эти планы
Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко говорит, что в Новосибирске по Таиланду и в целом по Юго-Восточной Азии очень соскучились, хотели бы, чтобы состоялось открытие этих направлений:
— На данный момент Таиланд закрыт, но власти рассматривают разные варианты, при которых могли бы принимать как и просто гостей, так и массово туристов. Если мы говорим об ограничениях, которые есть или которые планируются с
Сейчас, по словам Светланы Фоменко, жители города часто выбирают отдых в санаториях и на базах отдыха Новосибирской области, юг России. Из зарубежных направлений новосибирцам предлагаются Эмираты, а через них — Сейшелы, Мальдивы, а также Куба.
Эксперт в сфере туризма, индивидуальный предприниматель Антон Захаркин замечает, что открытие Таиланда постоянно переносят. В документе, о котором идет речь, есть интересная фраза:
— Открытие состоится с учетом эпидемиологической обстановки и при условии вакцинации не менее 70% местного населения. На сегодняшний день в Таиланде привито менее 4%. Темпы вакцинации 0,11% в день. То есть через месяц будет привито всего 7%.
Антон Захаркин считает, что реалистичная дата открытия острова — октябрь — ноябрь, а открытие других регионов ожидается не раньше зимы
Накануне мы писали о том, что Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами.