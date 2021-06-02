Откроют ли Пхукет с 1 июля? Туристический сервис нашел планы тайских властей — насколько они реальны

Компания Aviasales перевела на русский язык информацию с сайта Официального информационного центра острова Пхукет о ковиде (Official COVID-19 Information Center Phuket). Тайский портал сообщает о том, как туристам из России можно будет попасть на остров Пхукет с 1 июля .

Журналист НГС Мария Тищенко поговорила с экспертами, чтобы выяснить, насколько исполнимы эти планы.

Какие условия планируют сделать в Таиланде с июля