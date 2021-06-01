Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами

Россия со 2 июня возобновляет авиасообщение с Великобританией. А с 10 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией. Такое решение оперштаб принял с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах, сообщает ТАСС.



Регулярные рейсы по маршруту Москва — Лондон будут выполняться три раза в неделю на взаимной основе.

