Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами

Россия со 2 июня возобновляет авиасообщение с Великобританией. А с
Регулярные рейсы по маршруту Москва — Лондон будут выполняться три раза в неделю на взаимной основе.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с
Кроме того, с
Также в оперштабе сообщили, что увеличится число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.
«С 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва — Афины на два рейса в неделю, с Азербайджаном (Москва — Баку), Арменией (Москва — Ереван), Катаром (Москва — Доха), Узбекистаном (Москва — Ташкент) и Таджикистаном (Москва — Душанбе) — на один рейс в неделю, с Египтом (Москва — Каир) и Сербией (Москва — Белград) — до семи рейсов в неделю», — говорится в сообщении.