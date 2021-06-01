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Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами

Оперштаб принял такое решение с учетом эпидобстановки

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В Великобританию можно будет улететь уже 2 июня

В Великобританию можно будет улететь уже 2 июня

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Россия со 2 июня возобновляет авиасообщение с Великобританией. А с 10 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией. Такое решение оперштаб принял с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах, сообщает ТАСС.

Регулярные рейсы по маршруту Москва — Лондон будут выполняться три раза в неделю на взаимной основе.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва — Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва — Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва — Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва — Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва — Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва — Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва — Загреб два раза в неделю)», — сообщили журналистам.

Кроме того, с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.

Также в оперштабе сообщили, что увеличится число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.

«С 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва — Афины на два рейса в неделю, с Азербайджаном (Москва — Баку), Арменией (Москва — Ереван), Катаром (Москва — Доха), Узбекистаном (Москва — Ташкент) и Таджикистаном (Москва — Душанбе) — на один рейс в неделю, с Египтом (Москва — Каир) и Сербией (Москва — Белград) — до семи рейсов в неделю», — говорится в сообщении.

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