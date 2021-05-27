Все там будем: 8 малоизвестных российских курортов, которые не хуже Сочи и Анапы

Пока многие страны думают над тем, открывать границы для российских туристов или нет, а отечественные курорты так перенаселены, что скоро там придется спать под открытым небом, да и то за бешеные деньги, есть для наших туристов такие внутренние направления, куда добираются редкие путешественники. О них нам рассказали наши читатели во время одного небольшого, но очень познавательного исследования, и мы решили выяснить, куда, собственно, ехать, чтобы и отдохнуть порядочно, и не разориться. И нашли восемь направлений. Записывайте.
Пляжи Самары
Самарские пляжи — одни из лучших на Волге. Добавьте к ним те, что расположились на реках Самарке и Соке, а также на озерах неподалеку от города, и вот вам больше двадцати пляжей, на которых можно отдохнуть не хуже, чем в Сочи. И определенно дешевле.
Большинство пляжей — с мягким речным песком, а их ширина зависит от уровня воды в водоеме. На пологом и крутом побережье Волги есть и мелководье, и хорошая глубина, так что здесь найдут чем себя занять и маленькие дети, и любители серьезных заплывов (но помните об элементарных правилах безопасности).
Попасть на многие пляжи можно бесплатно, правда, далеко не на всех есть шезлонги и раздевалки. Так что будьте готовы к любому повороту и прихватите с собой хотя бы покрывало. О навесах и спасительной тени на бесплатных пляжах тоже не мечтайте. Зато рядом иногда можно встретить кафе или киоски с едой.
Конечно, самый заметный пляж Самары — Центральный. Здесь вам и вполне себе ухоженная набережная, и городская застройка. Протяженность пляжа составляет 2,7 километра, а ширина варьируется от 30 до 80 метров.
Соловки, Архангельская область
Долгое время из-за коронавирусных ограничений Соловецкий архипелаг был открыт только для местных жителей, но с 15 мая здесь принимают туристов отовсюду. Главное — взять с собой один из документов, подтверждающих, что у вас нет ковида.
Острова, их акватория и архитектурный комплекс включены в состав заповедника и находятся под охраной государства и ЮНЕСКО. Сюда приезжают, чтобы познакомиться с насыщенной и непростой историей региона, посетить древнее языческое святилище, комплекс монастыря, заложенного в XV веке, да и просто так — насладиться природой. Любители древних памятников могут отправиться прямиком в Каменные лабиринты, созданные в третьем тысячелетии до
Уникальная озерно-канальная система островов насчитывает более 600 озер. Причем из-за того что монахам всегда нужно было контролировать уровень воды, 52 водоема соединены сложной системой каналов. Благодаря этому комплексу сооружений уровень воды в Святом озере поднялся, монастырь был обеспечен и питьевой водой, и путями для судоходства.
Добраться до Соловков можно тремя способами:
- самолетом через Архангельск. Авиарейс из аэропорта Архангельск
им. Ф. А. Абрамована Соловки выполняет 2-й Архангельский объединенный авиаотряд по понедельникам, средам и пятницам в 13:00 из Архангельска, в 14:20 — с Соловков;
- теплоходом через Кемь (Республика Карелия). Туристы прибывают в поселок Рабочеостровск — в
12 кмот ж/д станции Кемь. Из Рабочеостровска на Соловки во время навигации ежедневно отправляются два рейсовых теплохода — «Василий Косяков» и «Метель-4»;
- теплоходом «Беломорье» из Архангельска. С открытием навигации доступ на Соловки будет осуществлять также и судоходная компания «Арктикрейд». Теплоход «Беломорье» работает по расписанию на двух линиях по Белому морю, включая Соловецкий архипелаг.
«Ведучи», Чечня
В высокогорной части Итум-Калинского района Чечни, на склонах хребта Данедук работает всесезонный туристический комплекс «Ведучи». Это первый горнолыжный курорт в республике, расположенный всего в часе езды от Грозного. Зимой здесь можно покататься на горных лыжах, в остальные времена года — отправиться на пешую, конную или велосипедную прогулку по живописным горным склонам, побывать с экскурсией на одной из исторических, культурных и природных достопримечательностей.
А достопримечательностей здесь хватает. В 33 километрах от курорта находится город мертвых Цой-Педе, что переводится как «Поселение божества». В 80 километрах от «Ведучи» есть город Урус-Мартан с первым частным историко-этнографическим музеем под открытым небом «Донди-Юрт». Его экспозиция рассказывает об условиях жизни чеченского народа в разные исторические периоды. Музей работает без выходных и принимает гостей бесплатно. В 90 километрах — Аргунское ущелье, одно из крупнейших по протяженности и территории ущелий Кавказа. Оно тянется почти на
Озеро Кезенойам, Чечня
Высокогорное озеро Кезенойам — жемчужина Чечни. Его бирюзовая вода меняет оттенок в зависимости от погодных условий, времени года и суток. Это самое большое высокогорное озеро на территории Европы: его протяженность с севера на юг составляет около двух километров, а с запада на восток — 2,7 километра. Из-за большого размера (порядка двух
Геологи утверждают, что озеро образовалось около 650 лет назад в результате землетрясения, вызвавшего крупный оползень. В результате горные породы перекрыли русла сразу двух небольших рек — Харсума и Каухи, которые и наполнили чашу водоема.
Бархан Сарыкум, Дагестан
Давно хотели побывать в пустыне? Вот она. Гора Сарыкум — одна из крупнейших (впрочем, размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров) и самых высоких (более 250 метров) песчаных дюн в Евразии. Здесь проходили съемки фильма «Белое солнце пустыни», а Александр Дюма-отец в своей книге, посвященной нашему Кавказу, восхвалял красоту бархана Сарыкум.
Бархан прочно стоит на месте благодаря скудной пустынной растительности, покрывающей склоны. Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет. Песчаный нарост появился тут задолго до основания Махачкалы, да и самой Республики Дагестан. Над тайной происхождения этого чуда природы бьется уже не одно поколение ученых — откуда в горном краю появился островок настоящей среднеазиатской пустыни с характерными флорой, фауной и климатическими условиями?
Сарыкум признан памятником природы и входит в состав национального заповедника «Дагестанский». А всё благодаря уникальным флоре и фауне, встречающимся скорее в пустыне, чем среди гор и степей. На этих склонах растет более 300 видов растений, частично сохранившихся с древнейших времен. Но будьте осторожны: в песках Сарыкума можно встретить скорпионов, гадюк и тарантулов. Из более безопасных и даже милых обитателей — мохноногие тушканчики и другие пустынные обитатели.
Калмыкия
Это единственный европейский регион, где большинство населения — буддисты. Даже автобусные остановки здесь больше напоминают культовые пагоды. А еще позолоченные статуи Будды, молитвенные барабаны, ступы, лотосовые поля — так сразу и не скажешь, что ты в России. Калмыкия несет красочный флер тибетской культуры. Переселившиеся сюда в XVII веке с нынешней территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая ойраты освоились на новом месте, так и оставшись монголоязычными буддистами.
Уже в аэропорту Элисты вы поймете, что Калмыкия — регион контрастов. Стандартный зал прилетов венчает трехуровневая пагода. Загнутые вверх карнизы крыш и шпили встречаются даже на новостройках. А на площади Ленина по соседству со скульптурой вождя — ворота, похожие на те, что можно увидеть на старинных японских картинах.
Одна из главных точек на карте туристов — хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Его сложно не заметить. Храм стоит на возвышении, поэтому его видно практически из любой точки Элисты. Прежде чем зайти внутрь, принято обогнуть здание по часовой стрелке и прокрутить 108 молитвенных барабанов с мантрами. Считается, что это равносильно прочтению миллионов молитв.
Не стоит также забывать, что Калмыкия — один из четырех российских регионов, где традиционно разводят верблюдов. Раз в год в республике проводят бега, на которых погонщики могут выиграть ценные призы, а на окраине Элисты находится верблюжья ферма. И всё же главный живой символ Калмыкии — сайгаки. Посмотреть на них можно в биосферном заповеднике «Черные земли». Еще сорок лет назад этих степных антилоп насчитывалось больше миллиона, а сейчас едва набирается семь тысяч.
Адыгея
Этот регион может стать прекрасным аналогом окрестностей Сочи, только дешевле и не так избито. Из минусов — горы чуть ниже и сервис не такой развитый. Но зато классная природа и плато Лаго-Наки заставляют забыть о возможных недостатках.
Лаго-Наки — уникальный район, покрытый альпийскими лугами. Плато находится на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря, и здесь можно провести добрых пару недель, просто наслаждаясь картинами цветущего разнотравья на фоне величественных гор, доисторическими лесами в речных долинах, живописными пещерами.
В Адыгее есть горы и леса, также здесь располагается часть знаменитого Кавказского биосферного заповедника. Горы Адыгеи внесены ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия человечества. Здесь путешественники могут увидеть поразительные ущелья и каньоны, реки и водопады. А еще в Адыгее практически нет городов, зато есть многочисленные колоритные горные деревушки, где адыги до сих пор живут так, как жили сотни лет назад.
Архыз
Прекрасный вариант для любителей провести лето в горах. Канатные дороги, ведущие на высокогорные обзорные площадки, экомаршруты и прогулки с гидами, байк-парк, конные прогулки, веревочный парк, прогулки на квадроциклах, полеты на парапланах, экскурсионные туры к достопримечательностям — чего только здесь нет для поклонников активного отдыха.
Горный район Архыз (высота около 1400 метров) славится своей первозданной природой и мягким климатом. От холодных ветров его защищает хребет Абишира-Ахуба, поэтому здесь почти всегда солнечно и ясно. И если раньше он был не очень привлекателен для туристов из-за отсутствия элементарной инфраструктуры, то в 2013 году здесь открыли современный всесезонный горнолыжный курорт «Архыз». Кроме того, с 2019 года работают две туристические деревни — Романтик и Лунная поляна. Всё лето на курорте проводят праздничные мероприятия, соревнования горных велосипедистов, фестивали, конкурсы и розыгрыши призов.