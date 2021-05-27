Все там будем: 8 малоизвестных российских курортов, которые не хуже Сочи и Анапы

Пляжи Самары



Самарские пляжи — одни из лучших на Волге. Добавьте к ним те, что расположились на реках Самарке и Соке, а также на озерах неподалеку от города, и вот вам больше двадцати пляжей, на которых можно отдохнуть не хуже, чем в Сочи. И определенно дешевле.



Большинство пляжей — с мягким речным песком, а их ширина зависит от уровня воды в водоеме. На пологом и крутом побережье Волги есть и мелководье, и хорошая глубина, так что здесь найдут чем себя занять и маленькие дети, и любители серьезных заплывов (но помните об элементарных правилах безопасности).

