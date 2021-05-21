Отпуск в пандемию: куда уже можно улететь из России (список обновляется)

Пандемия не закончилась, но кое-где границы уже открылись. В этом материале мы рассказываем, какие страны уже ждут российских путешественников, а куда формально прилететь можно, а отдыхать — еще нет. Этот материал обновляется по мере поступления новой информации из оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Напоминаем, что по возвращении из-за границы всем гражданам РФ необходимо сдать два теста на коронавирус.
Абхазия
Добраться до Абхазии очень просто: достаточно доехать до Сочи, а оттуда на автобусе или такси — до границы. Для въезда гражданам России не нужно сдавать ПЦР-тест, не нужна и справка о вакцинации. По возвращении на родину санврачи у вас также не потребуют тест.
Об отпуске в пандемию в Абхазии читайте здесь.
Армения
Туристам из России необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение
Если же с собой теста нет, сдать его можно прямо в аэропорту, но придется изолироваться до получения результатов.
Беларусь
Для въезда в Беларусь потребуется справка об отсутствии коронавируса, тест необходимо сделать в течение
Транзитным пассажирам
Болгария
Болгария ждет туристов
Привитых «Спутником» пустят в страну без теста и карантина. Если нет справки о полном курсе вакцинации, придется сдавать тест. В страну допускаются граждане с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным
Подробнее о путешествии в Болгарию смотрите здесь.
Греция
Греция примет вакцинированных «
По прибытии туристов могут выборочно тестировать. В случае положительного теста человека изолируют
Грузия
Прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет, добраться получится через третьи страны — Белоруссию, Армению, Латвию. Россиянам нужна справка о полном курсе вакцинации, если ее нет — отрицательный ПЦР-тест. На третий день пребывания в Грузии нужно сдать тест еще раз.
Перед летним сезоном в стране смягчили коронавирусные запреты: комендантский час сокращен на два часа — теперь он действует с 23:00 до 05:00. Кафе и рестораны принимают посетителей по выходным на летних верандах.
Доминикана
Туристам из России не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус. В аэропорту туристам измеряют температуру и выборочно проводят экспресс-тесты
Как лететь до Доминиканы и какие правила нужно соблюдать, читайте здесь.
Египет
В апреле Россия и Египет договорились о возобновлении перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, однако других подробностей, в том числе даты начала перелетов, нет. Пока что самолеты летают только до Каира, оттуда до курортов придется добираться внутренними авиалиниями или автобусами.
Для въезда Египет просит отрицательный тест на коронавирус. Сделать его можно прямо в аэропорту, если вам не жалко потратить
Исландия
Границы с Исландией Россия открывает
Казахстан
Казахстан для въезда требует отрицательный тест на коронавирус, если его нет — придется отсидеть карантин.
Кипр
Кипр открыл свои границы для российских туристов
С 10 мая на Кипр пускают туристов, привитых вакциной «
Подробнее о правилах въезда на Кипр читайте здесь.
Киргизия
Киргизия принимает туристов из России. Пассажирам нужно предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, тест необходимо сдать в течение
Детям дошкольного возраста справка не понадобится.
Куба
Авиасообщение с Кубой восстановлено с октября
Другие подробности путешествия на Кубу ищите по этой ссылке.
Мальдивы
Россия восстановила авиасообщение с Мальдивскими островами в начале сентября
Всем туристам, прилетающим на Мальдивские острова, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем
Подробнее о правилах въезда на Мальдивы читайте здесь.
Марокко
Граница Марокко открыта для российских туристов с сентября
Тесты не требуются детям младше
Мексика
Авиасообщение с Мексикой открывается
Сдавать ПЦР-тест по прибытии не нужно, а вот по возвращении придется дважды — такие правила установил Роспотребнадзор.
ОАЭ
Россия восстановила авиасообщение с Эмиратами в начале сентября
Подробнее о правилах въезда в ОАЭ и ограничениях на территории Эмиратов смотрите здесь.
Португалия
Авиасообщение с Португалией возобновляется
Саудовская Аравия
Россия открыла границы с Саудовской Аравией в мае: из Москвы в Джидду самолеты летают три раза в неделю; Грозный — Джидда — один раз в неделю; Махачкала — Джидда — один раз в неделю. Но правила въезда не из простых: всем туристам нужно пройти платный недельный карантин в сертифицированном отеле. От карантина освобождаются прошедшие полный курс вакцинации, но российского «
Стоимость изоляции включена в стоимость авиабилетов, а на борт самолета пустят только обладателей отрицательного ПЦР-теста. Еще два теста сдаются по прибытии.
Сейшельские острова
С Сейшелами Россия возобновила авиасообщение в ноябре
Тест на коронавирус необходимо сделать
Прочие подробности въезда можно узнать по ссылке.
Сербия
Рейсы из Москвы в Белград выполняются дважды в неделю. Для посещения страны туристам нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение
Тунис
Прямого авиасообщения между странами нет, но кое-какие договоренности для туристов всё же присутствуют. Например, с апреля путешественники, которые летят в Тунис по путевке, освобождены от обязательного карантина. В течение
Индивидуальных туристов новые правила не касаются. Они должны делать тесты до вылета и по прибытии, а затем изолироваться
Узбекистан
Границы между странами открыты
Хорватия
Чартерные рейсы в Загреб отправляются из Москвы один раз в неделю.
Справка о вакцинации желательна, тогда можно не сдавать тесты. Справку необходимо перевести на английский язык. Важное дополнение: въезд в страну на таких условиях может быть осуществлен через
Другие подробности о пребывании в Хорватии на период пандемии ищите здесь.
Черногория
Пока что прямого авиасообщения у России с Черногорией нет. Туристам из регионов придется лететь сначала до Москвы, а потом делать пересадку в Вене, Белграде, Будапеште или другом городе.
Швейцария
Границы с этой страной Россия открыла одной из первых, однако до сих пор посещать Швейцарию могут только граждане, имеющие вид на жительство, для туристов въезд закрыт. Допускается приезд в Швейцарию на медицинское обследование или лечение.
В Швейцарии нет карантина для граждан России, но сделать ПЦР-тест
Шри-Ланка
Шри-Ланка открыла границы в январе
ПЦР-тест обязателен, независимо от того, есть ли прививка от коронавируса. Въезжающие на Шри-Ланку должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем
Другие подробности о правилах въезда на Шри-Ланку ищите здесь.
Эфиопия
Для въезда в Эфиопию нужна виза, ее можно оформить по прилете в Аддис-Абебу. Все пассажиры до посадки на самолет должны предъявить отрицательный ПЦР-тест
Южная Корея
С 27 сентября 2020 года из России можно улететь в Сеул.
Из-за пандемии Корея приостановила безвизовый режим с Россией, и пока посольство страны не принимает документы на туристические визы.
Япония
Авиасообщение с Японией Россия открыла в ноябре