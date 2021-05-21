Отпуск в пандемию: куда уже можно улететь из России (список обновляется)

Подробнее о правилах въезда на Мальдивы читайте здесь.

Марокко

Граница Марокко открыта для российских туристов с сентября 2020 года . Всем туристам, прилетающим в Марокко, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Распечатанный тест необходимо предъявить при посадке на рейс. Повторные тесты по прилете сдавать не нужно.



Тесты не требуются детям младше 11 лет . Другие подробности въезда в Марокко ищите по этой ссылке.



Мексика

Авиасообщение с Мексикой открывается с 25 мая , самолеты трижды в неделю будут летать из Москвы в Канкун. Туристам нужно заполнить электронное разрешение на въезд, по которому в стране можно находиться до трех месяцев.



Сдавать ПЦР-тест по прибытии не нужно, а вот по возвращении придется дважды — такие правила установил Роспотребнадзор.



ОАЭ

Россия восстановила авиасообщение с Эмиратами в начале сентября 2020 года . Сегодня рейсы в Дубай выполняют 66 авиакомпаний , из России можно улететь ежедневно практически из всех городов, где разрешены международные перелеты. Всем туристам, прилетающим в ОАЭ или совершающим пересадку, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском языке с печатью лаборатории, одобренной правительством ОАЭ. Электронные справки не принимаются. По прилете тест сдается еще раз. Тесты не нужно делать детям до 12 лет и пассажирам с тяжелой формой инвалидности.

Подробнее о правилах въезда в ОАЭ и ограничениях на территории Эмиратов смотрите здесь.

Португалия

Авиасообщение с Португалией возобновляется с 25 мая , но туристов пускают только на Мадейру. Для въезда нужны действующая шенгенская виза и отрицательный тест, сделанный в течение 72 часов до пересечения границы. Делать тест придется даже тем, кто прошел полный курс вакцинации.



Саудовская Аравия

Россия открыла границы с Саудовской Аравией в мае: из Москвы в Джидду самолеты летают три раза в неделю; Грозный — Джидда — один раз в неделю; Махачкала — Джидда — один раз в неделю. Но правила въезда не из простых: всем туристам нужно пройти платный недельный карантин в сертифицированном отеле. От карантина освобождаются прошедшие полный курс вакцинации, но российского « Спутника V » в списке одобренных страной вакцин нет.



Стоимость изоляции включена в стоимость авиабилетов, а на борт самолета пустят только обладателей отрицательного ПЦР-теста. Еще два теста сдаются по прибытии.



Сейшельские острова

С Сейшелами Россия возобновила авиасообщение в ноябре 2020 года , а с конца марта острова официально разрешили приезжать туристам. Самолеты по маршруту Москва — Виктория летают дважды в неделю.



Тест на коронавирус необходимо сделать за 72 часа до вылета. Результат должен быть на английском языке в бумажном варианте и с оригинальной печатью клиники, проводившей исследование.



Прочие подробности въезда можно узнать по ссылке.

Сербия

Рейсы из Москвы в Белград выполняются дважды в неделю. Для посещения страны туристам нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 48 часов до вылета.

Тунис

Прямого авиасообщения между странами нет, но кое-какие договоренности для туристов всё же присутствуют. Например, с апреля путешественники, которые летят в Тунис по путевке, освобождены от обязательного карантина. В течение 72 часов до вылета им нужно сдать ПЦР-тест и заполнить электронную анкету, чтобы получить QR-код .



Индивидуальных туристов новые правила не касаются. Они должны делать тесты до вылета и по прибытии, а затем изолироваться на 48 часов .



Узбекистан

Границы между странами открыты с 1 апреля . Чтобы попасть в Узбекистан, необходим отрицательный ПЦР-тест. Сделать его нужно в течение 72 часов до отправления.

Хорватия

Чартерные рейсы в Загреб отправляются из Москвы один раз в неделю.



Справка о вакцинации желательна, тогда можно не сдавать тесты. Справку необходимо перевести на английский язык. Важное дополнение: въезд в страну на таких условиях может быть осуществлен через 14 дней после прививки. Остальным необходим отрицательный ПЦР-тест, сделать его нужно не более чем за 48 часов до вылета. С 1 апреля можно предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антигены к коронавирусу (но только тех тест-систем, что утверждены на уровне ЕС). На десятый день пребывания в Хорватии придется сдать еще один тест.

Другие подробности о пребывании в Хорватии на период пандемии ищите здесь.

Черногория

Пока что прямого авиасообщения у России с Черногорией нет. Туристам из регионов придется лететь сначала до Москвы, а потом делать пересадку в Вене, Белграде, Будапеште или другом городе. С 26 апреля 2021 года для посещения страны туристам не нужны ни результаты ПЦР-теста, ни справка о полном курсе вакцинации.

Швейцария

Границы с этой страной Россия открыла одной из первых, однако до сих пор посещать Швейцарию могут только граждане, имеющие вид на жительство, для туристов въезд закрыт. Допускается приезд в Швейцарию на медицинское обследование или лечение.

В Швейцарии нет карантина для граждан России, но сделать ПЦР-тест на COVID-19 (срок действия — не более 72 часов до даты вылета) придется.

Шри-Ланка

Шри-Ланка открыла границы в январе 2021 года . Прямого сообщения из России до сих пор нет, поэтому туристы летят стыковочными рейсами через Дубай, Доху или Сингапур.



ПЦР-тест обязателен, независимо от того, есть ли прививка от коронавируса. Въезжающие на Шри-Ланку должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 96 часов до вылета. Туристы также обязаны пройти еще два ПЦР-теста на ковид при посещении страны на срок до семи дней и три теста, если они остаются на срок более недели. Стоимость ПЦР-теста составит 40 долларов . Со справкой о полной вакцинации от коронавируса туристы освобождаются от карантина по прибытии. Обратите внимание, что справку необходимо перевести на английский язык и заверить.

Другие подробности о правилах въезда на Шри-Ланку ищите здесь.

Эфиопия

Для въезда в Эфиопию нужна виза, ее можно оформить по прилете в Аддис-Абебу. Все пассажиры до посадки на самолет должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 , сделанный в течение 120 часов до вылета.

Южная Корея

С 27 сентября 2020 года из России можно улететь в Сеул. За 48 часов до вылета нужно пройти медосмотр и получить справку об отсутствии ковид-симптомов. По прибытии нужно сдать ПЦР-тест, а затем, вне зависимости от его результата, провести в карантине 14 дней . Нахождение в специальном помещении обойдется в 100 долларов в день.

Из-за пандемии Корея приостановила безвизовый режим с Россией, и пока посольство страны не принимает документы на туристические визы.



Япония