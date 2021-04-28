Отпуск в пандемию: правила въезда в Грецию в 2021 году

В Грецию едут за теплым средиземноморским климатом, вкусной едой и классными пейзажами. Туристический сезон обычно начинается в апреле-мае и продолжается в сентябре и октябре — в эти месяцы температура умеренная. Самый жаркий период длится с середины июля до середины августа. В конце лета может быть прохладно из-за дующего бриза. Власти Греции надеются, что в этом году сезон удастся растянуть до поздней осени и в страну попадут все туристы, мечтающие там побывать.

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