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Отпуск в пандемию: правила въезда в Грецию в 2021 году

Страна потихоньку снимает ковидные ограничения для туристов. Уже отменен карантин

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В Греции надеются, что туристический сезон растянется до поздней осени и страну посетят все, кто хотел

В Греции надеются, что туристический сезон растянется до поздней осени и страну посетят все, кто хотел

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В Грецию едут за теплым средиземноморским климатом, вкусной едой и классными пейзажами. Туристический сезон обычно начинается в апреле-мае и продолжается в сентябре и октябре — в эти месяцы температура умеренная. Самый жаркий период длится с середины июля до середины августа. В конце лета может быть прохладно из-за дующего бриза. Власти Греции надеются, что в этом году сезон удастся растянуть до поздней осени и в страну попадут все туристы, мечтающие там побывать.

Как лететь

Авиасообщение с Грецией возобновлено с февраля 2021 года, самолеты летают из Москвы. До сих пор россияне прибывали в Грецию через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона, но с 26 апреля их число увеличилось — туристы могут прилетать в Ханью (Крит), на острова Корфу, Родос, Кос, Миконос и Санторини.

Виза

Нужна действующая шенгенская виза. Загранпаспорт должен оставаться действительным еще минимум три месяца с момента окончания поездки в Грецию.

Напомним, что сейчас в Греции сохраняется квота на въезд россиян — до 4 тысяч человек в неделю. С середины мая Греция планирует принимать всех россиян.

ПЦР-тест

Нужен, причем сделать его надо не ранее чем за 72 часа до въезда. Справку с результатами необходимо перевести на английский язык. От тестирования освобождаются дети до 5 лет.

По прибытии туристов могут выборочно тестировать. В случае положительного теста человека изолируют на 10 дней в отеле. Размещение в этом случае оплачивает правительство Греции.

Данные правила действуют до 3 марта, после чего их снова пересмотрят.

По возвращении из-за границы туристы обязаны сдать два ПЦР-теста.

Справка о вакцинации

Желательна. Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке, а вторая доза вакцины получена не ранее чем за две недели до поездки.

Декларация о здоровье

Накануне дня прибытия в Грецию (до полуночи) туристы должны будут заполнить форму Passenger location form (PLF) на сайте. В анкете указывается информация об аэропорте отправления, продолжительности и адресах пребывания в других странах до поездки. Форма заполняется одна на всю семью. После заполнения на почту приходит электронное письмо с кодом, который нужно предъявить на границе.

Ограничения

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

С конца марта в Греции постепенно ослабляют ограничения. В выходные разрешено передвижение между районами. Открыты парикмахерские, салоны красоты, а также разрешено посещение археологических памятников на открытых площадках.

С 5 апреля власти Греции разрешили открыть промтоварные магазины, где пока можно будет приобретать товары только по предварительному заказу на их сайтах или по телефону.

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Грецияотпускпутешествияпандемия коронавируса
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