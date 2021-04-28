Отпуск в пандемию: правила въезда в Грецию в 2021 году

В Грецию едут за теплым средиземноморским климатом, вкусной едой и классными пейзажами. Туристический сезон обычно начинается в апреле-мае и продолжается в сентябре и октябре — в эти месяцы температура умеренная. Самый жаркий период длится с середины июля до середины августа. В конце лета может быть прохладно из-за дующего бриза. Власти Греции надеются, что в этом году сезон удастся растянуть до поздней осени и в страну попадут все туристы, мечтающие там побывать.
Как лететь
Авиасообщение с Грецией возобновлено с февраля
Виза
Нужна действующая шенгенская виза. Загранпаспорт должен оставаться действительным еще минимум три месяца с момента окончания поездки в Грецию.
Напомним, что сейчас в Греции сохраняется квота на въезд россиян —
ПЦР-тест
Нужен, причем сделать его надо не ранее чем
По прибытии туристов могут выборочно тестировать. В случае положительного теста человека изолируют
Данные правила действуют
По возвращении из-за границы туристы обязаны сдать два ПЦР-теста.
Справка о вакцинации
Желательна. Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке, а вторая доза вакцины получена не ранее чем за две недели до поездки.
Декларация о здоровье
Накануне дня прибытия в Грецию (до полуночи) туристы должны будут заполнить форму Passenger location form (PLF) на сайте. В анкете указывается информация об аэропорте отправления, продолжительности и адресах пребывания в других странах до поездки. Форма заполняется одна на всю семью. После заполнения на почту приходит электронное письмо с кодом, который нужно предъявить на границе.
Ограничения
СЮЖЕТ
С конца марта в Греции постепенно ослабляют ограничения. В выходные разрешено передвижение между районами. Открыты парикмахерские, салоны красоты, а также разрешено посещение археологических памятников на открытых площадках.
С 5 апреля власти Греции разрешили открыть промтоварные магазины, где пока можно будет приобретать товары только по предварительному заказу на их сайтах или по телефону.