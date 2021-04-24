YouTube не стал удалять 6 тысяч роликов, которые запретил Роскомнадзор

Роскомнадзор выступил с заявлением в адрес администрации YouTube о том, что площадка не удаляет запрещенный контент, а также ограничивает материалы российских медиа. В ведомстве подсчитали, что YouTube не удалил почти 6 тысяч роликов с призывами к экстремизму, суицидальным контентом и детской порнографией, на которые ранее пожаловался РКН.



Кроме того, за прошлый год платформа девять раз ограничивала доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды — к их материалам. С начала 2021 года заблокированы три аккаунта и пять материалов СМИ, в числе которых НТВ, «Россия 24», ТВЦ, Russia Today, Sputnik. В администрацию хостинга ушло 29 писем с требованием снять ограничения, но большинство осталось без ответа.

