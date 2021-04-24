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YouTube не стал удалять 6 тысяч роликов, которые запретил Роскомнадзор

Ведомство обвинило видеохостинг в цензуре российских СМИ

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С начала года YouTube заблокировал три аккаунта и пять материалов СМИ, подсчитали в РКН

С начала года YouTube заблокировал три аккаунта и пять материалов СМИ, подсчитали в РКН

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Роскомнадзор выступил с заявлением в адрес администрации YouTube о том, что площадка не удаляет запрещенный контент, а также ограничивает материалы российских медиа. В ведомстве подсчитали, что YouTube не удалил почти 6 тысяч роликов с призывами к экстремизму, суицидальным контентом и детской порнографией, на которые ранее пожаловался РКН.

Кроме того, за прошлый год платформа девять раз ограничивала доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды — к их материалам. С начала 2021 года заблокированы три аккаунта и пять материалов СМИ, в числе которых НТВ, «Россия 24», ТВЦ, Russia Today, Sputnik. В администрацию хостинга ушло 29 писем с требованием снять ограничения, но большинство осталось без ответа.

— Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых, — цитирует РКН агентство «Интерфакс». — Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане, блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ, — заявили в ведомстве.

Ранее директор YouTube по взаимодействию с властью в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Марко Панчини заявил, что со стороны видеохостинга нет намерения специально ограничивать доступ к материалам российских СМИ.

— Со стороны YouTube нет ни предвзятости, ни цензуры. К этим вопросам мы относимся серьезно, — отметил Панчини в интервью «Коммерсанту». — Мы уважаем и ценим культурно-исторический контент и, если он есть у видео, принимаем его во внимание. Но мы также несем ответственность перед юной аудиторией. <...> Мы тщательно изучаем такие видео и в начале ролика ставим предупреждение о кадрах, которые могут шокировать некоторых зрителей. Но сами видео остаются доступны, взрослые пользователи могут кликнуть и посмотреть ролик. Мы считаем, что детям нельзя без предупреждения показывать контент, где присутствует насилие. Так работает YouTube во всём мире.

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YouTubeРоскомнадзорблокировка
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