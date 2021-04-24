Отпуск в пандемию: правила въезда в Абхазию в 2021 году

Абхазия — заграница на минималках: вроде формально граница пересечена, а вокруг всё тот же русский юг и Черное море. Абхазия привлекает туристов природой и щедрым гостеприимством. Рассказываем, как попасть в страну, а главное — что туристу нужно, чтобы приехать обратно.



Как добраться



Авиасообщения с Абхазией нет — в республике не работает ни один аэропорт, но это, в общем-то, и не проблема для русского туриста: добраться до границы можно на такси или маршрутке из Сочи.

Виза



Без визы гражданам РФ можно находиться в Абхазии до трех месяцев. Заграничный паспорт на границе тоже не потребуется.

