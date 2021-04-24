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Отпуск в пандемию: правила въезда в Абхазию в 2021 году

Уехать в Абхазию несложно, а вот по возвращении придется сдавать ПЦР-тесты

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По возвращении из Абхазии теперь тоже нужно сдавать ПЦР-тест

По возвращении из Абхазии теперь тоже нужно сдавать ПЦР-тест

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Абхазия — заграница на минималках: вроде формально граница пересечена, а вокруг всё тот же русский юг и Черное море. Абхазия привлекает туристов природой и щедрым гостеприимством. Рассказываем, как попасть в страну, а главное — что туристу нужно, чтобы приехать обратно.

Как добраться

Авиасообщения с Абхазией нет — в республике не работает ни один аэропорт, но это, в общем-то, и не проблема для русского туриста: добраться до границы можно на такси или маршрутке из Сочи.

Виза

Без визы гражданам РФ можно находиться в Абхазии до трех месяцев. Заграничный паспорт на границе тоже не потребуется.

ПЦР-тест

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Не требуется. Однако по возвращении в Россию сдать его нужно — всё из-за ужесточенных правил, которые недавно принял Роспотребнадзор: тест на COVID-19 теперь придется сдавать по прибытии на любом транспорте (раньше только после перелетов).

Справка о вакцинации

Не нужна.

Декларация о здоровье

Не нужна.

Страховка

Для въезда в страну необходимо оформить страховку, которая покрывает случаи заболевания коронавируса. Такая страховка будет стоить примерно от 1300 до 2500 рублей.

Ограничения

В Абхазии продолжается масочный режим, также закрыты детские центры и другие развлекательные заведения. Однако открыты музеи, театры и общепит.

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Абхазияпутешествиятуризмпандемия коронавируса
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