Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта

Москва и Каир договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. В том числе снова появятся рейсы на курорты Египта. Об этом сообщает РИА «Новости».
Источник «Интерфакса» уточняет, что первые прямые рейсы из России в Хургаду и
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с курортами Египта. Замминистра туризма республики Гада Шаляби ответила, что аэропорты страны подготовлены на высшем уровне.
Авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом Россия прервала в ноябре
О правилах въезда в Египет можно прочитать в этом материале.