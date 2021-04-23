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Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта

Первые рейсы возможны уже в мае

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Ранее сообщалось, что Египет сможет принять туристов, не попавших в закрытую Турцию

Ранее сообщалось, что Египет сможет принять туристов, не попавших в закрытую Турцию

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Москва и Каир договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. В том числе снова появятся рейсы на курорты Египта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник «Интерфакса» уточняет, что первые прямые рейсы из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запланированы на май.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с курортами Египта. Замминистра туризма республики Гада Шаляби ответила, что аэропорты страны подготовлены на высшем уровне.

Авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом Россия прервала в ноябре 2015 года после теракта на Синайском полуострове — самолет с туристами вылетел в Санкт-Петербург и взорвался в небе. В начале этого года Минавиации Египта заявило, что ему удалось договориться с Россией о возобновлении чартерных рейсов на курорты, правда, пока без точных дат.

О правилах въезда в Египет можно прочитать в этом материале.

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ЕгипетотпускпутешествиеХургадаШарм-эш-Шейх
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