Отпуск в пандемию: правила въезда в Египет в 2021 году

До популярных курортов Египта можно добраться только с пересадками — авиасообщение из России пока открыто только до Каира. Рассказываем, как попасть в страну и какие ограничения там действуют для туристов.



Как лететь

Напрямую из России можно прилететь только в Каир. Рейсы выполняются из Москвы с конца августа 2020 года. Из столицы Египта до курортов туристы добираются автобусами или самолетами иностранных авиакомпаний.



Авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом Россия прервала в ноябре 2015 года после теракта на Синайском полуострове — самолет с туристами вылетел в Санкт-Петербург и взорвался в небе. В начале этого года Минавиации Египта заявило, что ему удалось договориться с Россией о возобновлении чартерных рейсов на курорты, правда, пока без точных дат.

