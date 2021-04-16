Отпуск в пандемию: правила въезда в Египет в 2021 году

До популярных курортов Египта можно добраться только с пересадками — авиасообщение из России пока открыто только до Каира. Рассказываем, как попасть в страну и какие ограничения там действуют для туристов.
Как лететь
Напрямую из России можно прилететь только в Каир. Рейсы выполняются из Москвы с конца августа 2020 года. Из столицы Египта до курортов туристы добираются автобусами или самолетами иностранных авиакомпаний.
Авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом Россия прервала в ноябре 2015 года после теракта на Синайском полуострове — самолет с туристами вылетел в Санкт-Петербург и взорвался в небе. В начале этого года Минавиации Египта заявило, что ему удалось договориться с Россией о возобновлении чартерных рейсов на курорты, правда, пока без точных дат.
Виза
Гражданам России для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно оформить в консульском отделе посольства Египта в Москве или по прибытии страну. Стоимость однократной въездной визы для граждан РФ — 25 долларов. До
Во время таможенного контроля туристы также заполняют миграционную карту.
ПЦР-тест
Прибывающие в Египет иностранцы должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции на основании ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до момента въезда в страну. Справка должны быть распечатана на бланке клиники с печатью и QR-кодом. Детям до 6 лет тест делать не нужно.
Тест также можно сделать в аэропорту Египта, стоит это около 30 долларов.
По возвращении в Россию все российские граждане сдают ПЦР-тест в обязательном порядке.
Справка о вакцинации
Не требуется.
Декларация о здоровье
Туристы заполняют декларацию о состоянии здоровья, бланк выдается в аэропорту или в самолете. Документ также можно скачать на сайте Еgypt.travel.
Страховка
Для въезда необходима медицинская страховка, которая покрывает лечение от COVID-19.
Ограничения
В Египте действует повсеместный масочный режим: в магазинах, транспорте и общественных местах нужно носить маску.
В отелях у туристов меряют температуру, дезинфицируют багаж. В номерах размещают не больше двух взрослых и двух детей до 12 лет. На территории отеля туристы могут обходиться без масок, шведский стол — за стеклом.
СЮЖЕТ
Туристы передвигаются по стране без каких-либо ограничений, в соседний город можно добраться на автобусе. Единственное, стоит уточнить, действуют ли там запреты на въезд из-за локальной вспышки коронавируса.