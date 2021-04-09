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Умер принц Филипп, муж британской королевы Елизаветы II

В июне ему должно было исполниться 100 лет

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Герцог Эдинбургский скончался утром 9 апреля

Герцог Эдинбургский скончался утром 9 апреля

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Супруг Елизаветы II принц Филипп скончался сегодня в возрасте 99 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Букингемский дворец.

— С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке, — говорится в Twitter королевской семьи.

Уточняется, что все дальнейшие заявления будут сделаны позже. Причину смерти герцога Эдинбургского пока не называют.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года

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Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на острове Корфу, спустя год его семья переехала сначала во Францию, а потом — в Великобританию. В 1934 году Филипп познакомился с принцессой Елизаветой на свадьбе герцога Кентского. В 1940-е годы служил в королевских войсках, в 1943-м участвовал в операции по высадке союзников на Сицилии, в 1945-м находился на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе. В 1946 году, вернувшись с войны, попросил у Георга VI руки Елизаветы. В феврале 1947 года принял британское подданство, отказался от прежних титулов, перешел из православия в англиканство, а также взял фамилию Маунтбаттен, передает ТАСС. У них с королевой четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

С 1952 года, сопровождая королеву практически во всех ее поездках, посетил больше 140 стран, участвовал в 22 тысячах мероприятий. Автор ряда книг, в том числе на тему охраны природы.

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Великобританияпринц Филиппкоролева Елизавета
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