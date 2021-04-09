Умер принц Филипп, муж британской королевы Елизаветы II

Супруг Елизаветы II принц Филипп скончался сегодня в возрасте
— С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке, — говорится в Twitter королевской семьи.
Уточняется, что все дальнейшие заявления будут сделаны позже. Причину смерти герцога Эдинбургского пока не называют.
Принц Филипп родился 10 июня
С 1952 года, сопровождая королеву практически во всех ее поездках, посетил больше