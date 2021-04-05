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Роскомнадзор передумал блокировать Twitter. Он продолжит его замедлять

Соцсеть частично удалила запрещенный контент

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Twitter начали замедлять <nobr class="_">10 марта</nobr>

Twitter начали замедлять 10 марта

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Роскомнадзор сообщил, что решено пока не переходить к блокировке Twitter, а продлить замедление до 15 мая. Такое решение было принято после того, как соцсеть удалила часть запрещенных в России материалов. Роскомнадзор с 2017 года требовал удалить три тысячи твитов с детской порнографией, пронаркотического или суицидального содержания. Сейчас удалено уже почти две тысячи.

— Администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещенных материалов, — сообщили в ведомстве. — Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час. В соответствии с российским законодательством на удаление запрещенной информации соцсетям отводятся 24 часа с момента получения уведомления.

В Роскомнадзоре также сообщили, что вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни сообщила об усилиях, предпринимаемых компанией по улучшению модерации запрещенного контента.

Роскомнадзор замедлил Twitter 10 марта за то, что соцсеть не удаляет запрещенную в России информацию: твиты с призывами несовершеннолетних к суициду, детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств. В дальнейшем ведомство грозило заблокировать Twitter на территории России. Также в прошлую пятницу суд оштрафовал социальную сеть на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить твиты с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

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TwitterРоскомнадзор
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