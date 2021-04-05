Роскомнадзор передумал блокировать Twitter. Он продолжит его замедлять

Роскомнадзор сообщил, что решено пока не переходить к блокировке Twitter, а продлить замедление до
— Администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещенных материалов, — сообщили в ведомстве. — Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет
В Роскомнадзоре также сообщили, что вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни сообщила об усилиях, предпринимаемых компанией по улучшению модерации запрещенного контента.
Роскомнадзор замедлил Twitter