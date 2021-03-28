New Yorker написал о сибиряке, расследующем убийство своего прадеда. Сейчас его проверяет полиция

Американский еженедельник The New Yorker опубликовал заметку одного из своих колумнистов, в которой упоминается история сибиряка Дениса Карагодина. Мужчина уже несколько лет расследует убийство своего прадеда Степана Карагодина. Недавно на него подал заявление в полицию сын сотрудника НКВД Алексея Митюшова, который участвовал в убийстве Степана Карагодина.
Колонка в The New Yorker посвящена двум польским историкам холокоста — Яну Грабовски и Барбаре Энгелькинг: сейчас они оспаривают решение суда, согласно которому были признаны виновными в клевете на давно умершего польского чиновника. Причиной стало двухтомное исследование ученых «Ночь без конца», опубликованное в 2018 году:
— В одной главе, написанной Энгелькингом, упоминается Эдвард Малиновский, довоенный мэр небольшой деревни под названием Малиново. Согласно показаниям, обнаруженным Энгелькингом, Малиновский привел нацистов к евреям, которые прятались в лесу за деревней, двадцать два человека погибли, — пишет автор колонки.
В феврале суд Варшавы установил, что этот отрывок клеветал на Малиновского, и приказал Грабовскому и Энгелькину принести извинения в печати. Грабовский и Энгелькинг обжаловали это решение, сообщает издание.
Далее автор рассуждает о понятии «польской войны памяти»: по его мнению, сейчас польское правительство стремится скрыть то, что поляки участвовали в убийстве евреев во время холокоста в Польше.
— Позиция правительства заключается в том, что любое заявление, связывающее польское государство с убийствами нацистов, является непатриотичным и дискредитирующим. Еще до того, как началась нынешняя война памяти, предыдущее проевропейское правительство Польши возражало против использования слова «польский» в связи с концентрационными лагерями и лагерями смерти; в 2012 году Белый дом принес извинения после того, как президент Барак Обама упомянул «польский лагерь смерти», — пишет издание.
Иск к Грабовски и Энгелькинг подала 81-летняя племянница Малиновского, Филомена Лещиньская. В этом контексте упоминается история Дениса Каргодина, а также оппозиционного политика Алексея Навального:
— У этого подхода клеветы по доверенности есть странные параллели в России. В то время как Грабовский и Энгелькинг предстали перед судом в Варшаве, оппозиционный политик Алексей Навальный предстал перед судом Москвы по обвинению в оскорблении ветерана Второй мировой войны; ветеран жив, но иск подал его племянник. В сибирском городе Томск мужчину, расследовавшему обстоятельства казни своего прадеда во время сталинского Большого террора, обвинил в клевете сын покойного палача. Если человек, чье имя якобы было запятнано, давно умер, понятие клеветы может показаться абсурдным как юридический вопрос. Но он представляет собой суть войн памяти: нынешнее поколение чувствует себя причастным к преступлениям своих предков именно потому, что политика правящих партий в обеих странах — это политика прошлого, — рассуждает автор.
Житель Новосибирска Сергей Митюшов написал заявление в полицию на томича Дениса Карагодина в начале марта. Причиной стало расследование Дениса, которое он ведет на сайте Karagodin.org.
Полиция начала проверку: Дениса вызывали в отделение, материалы после встречи с сотрудниками он также опубликовал на своем портале. Согласно документам, Сергей Митюшов — сын Алексея Митюшова, бывшего сотрудника НКВД СССР. В расследовании, которое проводит Денис Карагодин, заявлено, что Алексей Митюшов принимал участие в убийстве его прадеда — его подпись стоит на выписке из акта о расстреле Степана Карагодина.