New Yorker написал о сибиряке, расследующем убийство своего прадеда. Сейчас его проверяет полиция

Американский еженедельник The New Yorker опубликовал заметку одного из своих колумнистов, в которой упоминается история сибиряка Дениса Карагодина. Мужчина уже несколько лет расследует убийство своего прадеда Степана Карагодина. Недавно на него подал заявление в полицию сын сотрудника НКВД Алексея Митюшова, который участвовал в убийстве Степана Карагодина.

Колонка в The New Yorker посвящена двум польским историкам холокоста — Яну Грабовски и Барбаре Энгелькинг: сейчас они оспаривают решение суда, согласно которому были признаны виновными в клевете на давно умершего польского чиновника. Причиной стало двухтомное исследование ученых «Ночь без конца», опубликованное в 2018 году: