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New Yorker написал о сибиряке, расследующем убийство своего прадеда. Сейчас его проверяет полиция

Историю Дениса Карагодина вспоминают в контексте судебного дела над польскими историками

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Денис Карагодин живет в Томске и занимается расследованием убийства своего прадеда

Денис Карагодин живет в Томске и занимается расследованием убийства своего прадеда

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Американский еженедельник The New Yorker опубликовал заметку одного из своих колумнистов, в которой упоминается история сибиряка Дениса Карагодина. Мужчина уже несколько лет расследует убийство своего прадеда Степана Карагодина. Недавно на него подал заявление в полицию сын сотрудника НКВД Алексея Митюшова, который участвовал в убийстве Степана Карагодина.

Колонка в The New Yorker посвящена двум польским историкам холокоста — Яну Грабовски и Барбаре Энгелькинг: сейчас они оспаривают решение суда, согласно которому были признаны виновными в клевете на давно умершего польского чиновника. Причиной стало двухтомное исследование ученых «Ночь без конца», опубликованное в 2018 году:

— В одной главе, написанной Энгелькингом, упоминается Эдвард Малиновский, довоенный мэр небольшой деревни под названием Малиново. Согласно показаниям, обнаруженным Энгелькингом, Малиновский привел нацистов к евреям, которые прятались в лесу за деревней, двадцать два человека погибли, — пишет автор колонки.

В феврале суд Варшавы установил, что этот отрывок клеветал на Малиновского, и приказал Грабовскому и Энгелькину принести извинения в печати. Грабовский и Энгелькинг обжаловали это решение, сообщает издание.

Далее автор рассуждает о понятии «польской войны памяти»: по его мнению, сейчас польское правительство стремится скрыть то, что поляки участвовали в убийстве евреев во время холокоста в Польше.

— Позиция правительства заключается в том, что любое заявление, связывающее польское государство с убийствами нацистов, является непатриотичным и дискредитирующим. Еще до того, как началась нынешняя война памяти, предыдущее проевропейское правительство Польши возражало против использования слова «польский» в связи с концентрационными лагерями и лагерями смерти; в 2012 году Белый дом принес извинения после того, как президент Барак Обама упомянул «польский лагерь смерти», — пишет издание.

Иск к Грабовски и Энгелькинг подала 81-летняя племянница Малиновского, Филомена Лещиньская. В этом контексте упоминается история Дениса Каргодина, а также оппозиционного политика Алексея Навального:

— У этого подхода клеветы по доверенности есть странные параллели в России. В то время как Грабовский и Энгелькинг предстали перед судом в Варшаве, оппозиционный политик Алексей Навальный предстал перед судом Москвы по обвинению в оскорблении ветерана Второй мировой войны; ветеран жив, но иск подал его племянник. В сибирском городе Томск мужчину, расследовавшему обстоятельства казни своего прадеда во время сталинского Большого террора, обвинил в клевете сын покойного палача. Если человек, чье имя якобы было запятнано, давно умер, понятие клеветы может показаться абсурдным как юридический вопрос. Но он представляет собой суть войн памяти: нынешнее поколение чувствует себя причастным к преступлениям своих предков именно потому, что политика правящих партий в обеих странах — это политика прошлого, — рассуждает автор.

Кроме истории Дениса Карагодина автор упоминает дело Алексея Навального об оскорблении ветерана войны

Кроме истории Дениса Карагодина автор упоминает дело Алексея Навального об оскорблении ветерана войны

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Житель Новосибирска Сергей Митюшов написал заявление в полицию на томича Дениса Карагодина в начале марта. Причиной стало расследование Дениса, которое он ведет на сайте Karagodin.org.

Полиция начала проверку: Дениса вызывали в отделение, материалы после встречи с сотрудниками он также опубликовал на своем портале. Согласно документам, Сергей Митюшов — сын Алексея Митюшова, бывшего сотрудника НКВД СССР. В расследовании, которое проводит Денис Карагодин, заявлено, что Алексей Митюшов принимал участие в убийстве его прадеда — его подпись стоит на выписке из акта о расстреле Степана Карагодина.

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