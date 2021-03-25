Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с Германией и еще пятью странами

Коммерческие пассажирские рейсы за рубеж Россия приостановила в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Летом полеты в некоторые государства частично возобновились. Одними из первых для российских путешественников открылись Великобритания, Танзания, ОАЭ, Киргизия и Южная Корея.



Кроме того, РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса.

