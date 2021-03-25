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Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с Германией и еще пятью странами

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом

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Решение о возобновлении перелетов было принято по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным

Решение о возобновлении перелетов было принято по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным

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С 1 апреля возобновляется авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, которое прошло сегодня.

— По итогам состоявшегося обсуждения, с учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва — Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва — Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва — Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва — Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва — Коломбо один раз в неделю), — цитирует РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Также с 1 апреля будет возобновлено регулярное авиасообщение с Германией по согласованию с авиационными властями этой страны. На прошлой неделе было восстановлено авиасообщение с Латвией.

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Коммерческие пассажирские рейсы за рубеж Россия приостановила в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Летом полеты в некоторые государства частично возобновились. Одними из первых для российских путешественников открылись Великобритания, Танзания, ОАЭ, Киргизия и Южная Корея.

Кроме того, РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса.

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ВенесуэлаГерманияСирияТаджикистанУзбекистанШри-Ланкаавиасообщение
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