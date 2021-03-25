Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с Германией и еще пятью странами

С 1 апреля возобновляется авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, которое прошло сегодня.
— По итогам состоявшегося обсуждения, с учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с
Также с 1 апреля будет возобновлено регулярное авиасообщение с Германией по согласованию с авиационными властями этой страны. На прошлой неделе было восстановлено авиасообщение с Латвией.
Коммерческие пассажирские рейсы за рубеж Россия приостановила в марте
Кроме того, РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса.