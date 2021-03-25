Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт и адрес у новых пользователей соцсетей

Роскомнадзор намерен запрашивать у пользователей номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту при регистрации в соцсетях и мессенджерах. Проект соответствующего приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей на обработку данных через собственные платформы или систему Роскомнадзора. В случае второго варианта информация будет верифицироваться через портал госуслуг (пользователю нужно будет внести в специальную форму
Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте. В соответствии с ними операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в Сети информацию о пользователях без их согласия. Речь идет о данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров.
Этой весной Роскомнадзор всерьез взялся за борьбу с нежелательным контентом. В начале марта ведомство пригрозило Twitter штрафами за «запрещенку» — там обнаружили