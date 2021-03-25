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Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт и адрес у новых пользователей соцсетей

Регистрироваться в мессенджерах тоже предлагают по документам

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Скоро и для регистрации в соцсетях надо будет собирать отдельный пакет документов

Скоро и для регистрации в соцсетях надо будет собирать отдельный пакет документов

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Роскомнадзор намерен запрашивать у пользователей номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту при регистрации в соцсетях и мессенджерах. Проект соответствующего приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей на обработку данных через собственные платформы или систему Роскомнадзора. В случае второго варианта информация будет верифицироваться через портал госуслуг (пользователю нужно будет внести в специальную форму Ф. И. О., паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту) и при необходимости передаваться «другим ведомствам».

Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте. В соответствии с ними операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в Сети информацию о пользователях без их согласия. Речь идет о данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров.

Этой весной Роскомнадзор всерьез взялся за борьбу с нежелательным контентом. В начале марта ведомство пригрозило Twitter штрафами за «запрещенку» — там обнаружили 2336 материалов про способы самоубийства и с призывами к суициду, 352 эпизода детской порнографии и 174 — про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотиков. Когда Twitter не отреагировал на угрозы, Роскомнадзор замедлил работу соцсети (тут же перестали открываться сайты Госдумы и Кремля, но в Минцифры сослались на сбой в работе оборудования «Ростелекома»), а потом и вовсе пообещал заблокировать Twitter в апреле.

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TwitterРоскомнадзормессенджерысоцсети
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