Музыкант из Новосибирской области стал лауреатом премии президента — он учит детей играть на трубе

Новосибирский музыкант получил президентскую премию
Во вторник, 23 марта, советник президента Владимир Толстой на брифинге назвал имена лауреатов
президентской премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В список попал преподаватель музыки из Новосибирской области Александр Пунько.
— Александр Пунько — создатель и руководитель детского духового оркестра «Бис Band». Духовой оркестр «Бис Band» — яркий творческий коллектив, золотой фонд детской школы искусств
Также сообщается, что коллектив выступает не только в России, но и за рубежом — в Германии, Франции и Италии.
Александр Пунько родился 3 августа 1977 года в Алтайском крае. В 2009 году окончил Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Преподает в детской школе искусств
На прошлой неделе Владимир Путин раздал награды россиянам — в список попали семь жителей Новосибирска.