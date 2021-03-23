Музыкант из Новосибирской области стал лауреатом премии президента — он учит детей играть на трубе

Во вторник, 23 марта, советник президента Владимир Толстой на брифинге назвал имена лауреатов



президентской премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В список попал преподаватель музыки из Новосибирской области Александр Пунько.

