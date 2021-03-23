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Музыкант из Новосибирской области стал лауреатом премии президента — он учит детей играть на трубе

Александр преподает музыку в Карасуке

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Александр Пунько преподает уже 22 года

Александр Пунько преподает уже 22 года

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Новосибирский музыкант получил президентскую премию

Во вторник, 23 марта, советник президента Владимир Толстой на брифинге назвал имена лауреатов

президентской премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В список попал преподаватель музыки из Новосибирской области Александр Пунько.

— Александр Пунько — создатель и руководитель детского духового оркестра «Бис Band». Духовой оркестр «Бис Band» — яркий творческий коллектив, золотой фонд детской школы искусств № 1 Карасукского района и гордость всей Новосибирской области. Оркестр был создан в 2003 году, а уже в 2004 году ему было присвоено почетное звание «Образцовый самодеятельный коллектив». В 2016 году коллектив был удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества России» за высокое исполнительское мастерство и активную концертную деятельность, — говорится на сайте Кремля.

Также сообщается, что коллектив выступает не только в России, но и за рубежом — в Германии, Франции и Италии.

Александр Пунько родился 3 августа 1977 года в Алтайском крае. В 2009 году окончил Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Преподает в детской школе искусств № 1 города Карасука. Общий стаж — 22 года. Воспитал многих трубачей-виртуозов, которые побеждают в региональных и национальных конкурсах.

На прошлой неделе Владимир Путин раздал награды россиянам — в список попали семь жителей Новосибирска.

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Владимир Путинмузыкантпремия
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