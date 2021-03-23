Роскомнадзор заявил, что Twitter удалил только треть запрещенных постов. И делает это медленно

Роскомнадзор заявил, что Twitter удалил только треть от всех твитов, которые требовалось убрать. По мнению ведомства, «темпы удаления запрещенной информации неудовлетворительные».
— Сожалеем, что лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставило американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира, и принять меры по ее удалению, — сообщается на сайте Роскомнадзора. — Признание соцсетью информации запрещенной и ее удаление могло быть осуществлено Twitter значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета.
Ранее ведомство требовало, чтобы Twitter удалил более трех тысяч публикаций, в которых содержится детская порнография, пропаганда суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков. Чтобы мотивировать соцсеть выполнить требования, Роскомнадзор ее замедлил, а потом пообещал и заблокировать.
Теперь в ведомстве уверяют, что прямо сейчас появляются всё новые твиты с запрещенной информацией.