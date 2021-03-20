Соцсети, живите! У сервисов Facebook, Instagram, WhatsApp и «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Вечером 19 марта у пользователей по всему миру возникли проблемы с доступом к сервисам Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи жалуются, что приложения не загружаются или отсутствует подключение к серверу.
Отметим, что все эти социальные сети принадлежат Facebook. Около 70% пользователей Instagram пожаловались на проблемы с загрузкой ленты новостей, 20% сообщили о проблемах с веб-сайтом, а 8% не могут авторизоваться.
Порядка 71% пользователей WhatsApp сообщали о проблемах с подключением к серверу, 26% — с получением и отправлением сообщений, 1% — с авторизацией. Пользователи Facebook пожаловались на проблемы с работой сайта (87%) и входом (12%).
Позже на сайте Downdetector, где пользователи могут оставлять отзывы о работе различных соцсетей и сервисов, появилась информация о сбоях в работе всех операторов большой четверки, а также соцсети «ВКонтакте».