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Соцсети, живите! У сервисов Facebook, Instagram, WhatsApp и «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Пользователи не могут загрузить ленту фотографий и отправить сообщения

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Открыть профиль в соцсети невозможно

Открыть профиль в соцсети невозможно

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Вечером 19 марта у пользователей по всему миру возникли проблемы с доступом к сервисам Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи жалуются, что приложения не загружаются или отсутствует подключение к серверу.

Отметим, что все эти социальные сети принадлежат Facebook. Около 70% пользователей Instagram пожаловались на проблемы с загрузкой ленты новостей, 20% сообщили о проблемах с веб-сайтом, а 8% не могут авторизоваться.

Порядка 71% пользователей WhatsApp сообщали о проблемах с подключением к серверу, 26% — с получением и отправлением сообщений, 1% — с авторизацией. Пользователи Facebook пожаловались на проблемы с работой сайта (87%) и входом (12%).

Судя по графику сервиса&nbsp;Downdetector, проблемы возникли одновременно во всех сервисах компании&nbsp;Facebook

Судя по графику сервиса Downdetector, проблемы возникли одновременно во всех сервисах компании Facebook

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Позже на сайте Downdetector, где пользователи могут оставлять отзывы о работе различных соцсетей и сервисов, появилась информация о сбоях в работе всех операторов большой четверки, а также соцсети «ВКонтакте».

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FacebookInstagramWhatsApp«ВКонтакте»соцсети
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