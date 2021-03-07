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Самоубийство директора школы в Златоусте: как будто ставили перед выбором — сесть в тюрьму или умереть

Почему Вячеслав Бородин покончил с собой, кажется, известно почти всем

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Вячеславу Бородину было 46 лет

Вячеславу Бородину было 46 лет

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Толпы людей у небольшого траурного зала в Златоусте. Охапки цветов. У изголовья гроба 20-летний паренек. Глотая слезы, он читает поминальную речь — прощание с учителем, прощание с папой. Так 7 марта хоронили директора школы № 1 Вячеслава Бородина, который покончил с собой, не выдержав давления полиции, собиравшей на него уголовное дело. Эта драма прогремела на всю страну. Мы попытались разобраться, что же произошло.

Вячеслав Бородин руководил школой восемь лет

Вячеслав Бородин руководил школой восемь лет

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2 марта супруга Виктория пришла домой, но дверь оказалась закрыта изнутри. Она позвонила старшему 20-летнему сыну Ивану.

— Узнал от мамы. Она позвонила, сказала, что дверь заперта изнутри, — рассказал нашему корреспонденту Иван Бородин. — Позвонили друзьям, попросили помочь открыть дверь. Я единственный, кто видел, что было с папой, из моих сестер и брата. Конечно, мне тяжело. Все этапы принятия уже прошли, отрицание и гнев тоже.

Рядом нашли предсмертную записку, в которой Вячеслав прямым текстом обвинил в своей смерти сотрудников местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Перед тем как решиться на отчаянный шаг, директор написал заявление в прокуратуру, где назвал всех поименно — тех, кто допрашивал, угрожал колонией, приходил с обысками.

Вячеславу Бородину пытались вменить присвоение премий несуществующих сотрудников и… школьной парты. Он оформил на пустые ставки посторонних людей и начислял им деньги, а получив их, вкладывал в ремонт школы. Восемь лет назад, когда Вячеслав, учитель физкультуры, заступил на должность директора, здание находилось в удручающем состоянии. Финансировать ремонт в городской администрации отказались, зато подсказали схему с «мертвыми душами».

То есть руководителям школ предлагают всем известную преступную схему! Навязывают сверху! Все знают и молчат. А директора потом практически оказываются перед выбором — тюрьма или уход из жизни, чтобы избежать позора.

— Два года назад я составила список директоров образовательных организаций в Златоусте, которые были осуждены по причине того, что начисляли премии и заработные платы на подставных лиц для того, чтобы потом ремонтировать школы и обеспечивать требования пожарнадзора, Роспотребнадзора и так далее, — рассказала 74.RU депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухомедьярова. — То есть в Златоусте давно существует проблема недофинансирования бюджетных учреждений. Просто не закладываются деньги в бюджет, чтобы обеспечить все нормы, требования содержания объектов. Соответственно, еще при старых руководителях директоров учили, что делать. Надо понимать, что оплату труда финансирует региональный бюджет. И если вдруг появляются «мертвые души», премии, то это уже нецелевое использование, это уже фактически уголовная ответственность. И очень многие директора школ и заведующие детскими садами были осуждены, потому что им предъявляли это нецелевое использование. Но самое страшное — это бездействие учредителя в лице муниципального образования. Вместо того чтобы остановить это всё, директора продолжали это делать. Но они не на себя тратили деньги. В данном случае, я думаю, что Вячеслав стал жертвой этой системы. Если женщины, например, просто несли это как наказание, то у него как у мужчины это задело честь и достоинство. Но еще момент [в этой истории], который я знаю, — это работа правоохранительных органов. Я очень критично отношусь к системе МВД, к тому отделу, который создан в Златоустовском округе, потому что ведут они себя непорядочно.

Все знакомые отзываются о Вячеславе как об активном и неравнодушном человеке

Все знакомые отзываются о Вячеславе как об активном и неравнодушном человеке

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Жена Вячеслава в его смерти винит именно полицейских. Накануне похорон Виктория рассказала нам, что больше месяца супруг жил под постоянным психологическим давлением.

— Муж сам до конца не понимал, за что весь этот прессинг начался и откуда всё пошло. Всё началось в феврале. Начали [сотрудники ОБЭП] приходить к нему на работу и обвинять его, — рассказала 74.RU вдова Виктория. — Сначала обвинения шли, что якобы он школьные премии крадет. Потом заявляли, что он парту присвоил. Муж [полицейских] привел с собой домой и показал эту парту. Он ее взял попользоваться [по договоренности] для ребенка, потому что мы многодетная семья, у нас маленькие двойняшки, и не было просто средств, чтобы сразу купить лишний стол. Муж обязался вернуть обратно эту парту сразу после того, как мы сможем купить стол для ребенка. А они, [полицейские], воспользовались этим. Слава был уверен, что у [полицейских] есть это право — прийти вот так в чужую квартиру и осматривать жилье и всё остальное. А они это оформили как обыск, протокол составили. При этом ни адвоката, ни понятых не было. Даже меня в тот момент в квартире не было — я на работе была!

У Вячеслава и Виктории четверо детей

У Вячеслава и Виктории четверо детей

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Кроме Вячеслава, в рамках проверки ОБЭП допросили и весь коллектив школы.

— Работники в голос говорили, что все эти премии шли на благо школы, на эти деньги покупалось оборудование, окна вставлялись, то есть что-то делалось для школы. А [полицейские] ему, всё это перевернув, говорили: «Да у тебя там весь коллектив против тебя. Ты там себе присваивал эти премии. Сознайся, напиши бумажку!» Прямо с таким прессингом и давлением, — продолжает жена Вячеслава Бородина. — Его начали запугивать постоянно. По разговорам мужа я поняла, что ему даже тюрьмой грозили: «Мы тебя посадим, мы тебе навешаем статей». Я не могла понять: какая цель-то достигается? Уволиться? Ну пожалуйста! Слава уже был в таком состоянии, что он готов был хоть завтра уйти с работы. Он настолько уже устал от этих проверок.

До назначения директором Вячеслав работал учителем физкультуры

До назначения директором Вячеслав работал учителем физкультуры

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Супруга директора школы считает, что последней каплей, подорвавшей моральное состояние ее мужа, стала проверка на полиграфе.

— Хотя по состоянию здоровья он не должен был проходить это тестирование на детекторе лжи, но пошел, потому что опять же доверился, что [полицейские] на это имеют право. И после этого у него просто начались разговоры: «Вот, я лучше умру, я устал, я не могу», — вспоминает Виктория Бородина. — Человек психологически просто подавлен стал! И всё, мы нашли его дома [мертвым]. Слава оставил записку и написал заявление в прокуратуру, в котором всё подробно описал, с какого дня начался прессинг. Слава конкретно указал, какие люди его допрашивали и что причина его смерти именно в том, что они просто его вынудили и сломали.

Директор максимально участвовал в школьных мероприятиях&nbsp;

Директор максимально участвовал в школьных мероприятиях 

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Вячеславу Бородину было 46 лет. Он преподавал физкультуру с 2006 года, а школой руководил последние 8 лет.

— У него были лидерские качества. Он вообще был активным человеком, брался за любое дело с душой, — рассказывает вдова. — Слава был шикарным директором. Школу просто поднял! Она была в запущенном состоянии. Он и ремонты сделал, и для детей классы оборудовал. Это всё при помощи каких-то спонсоров, которых он искал. И сам он сколько своих личных средств в эту школу вложил. Он болел просто этой школой, это его детище было! Я думаю, что одна из причин, почему он не хотел увольняться, — потому что он просто переживал за эту школу.

У Вячеслава Бородина остались четверо детей — шестилетние дочки-близнецы, средний сын учится в школе, старшему 20 лет.

— Я всегда считаю, что нужно искать выход. Могли бы, например, всей семьей уехать в другой город, всё бросить, — размышляет старший сын Иван. — Но для него не было варианта всё бросить, слишком он любил эту школу и всё, что делал для ее развития. Школа № 1 — это действительно номер один! Я сам лично помогал ему в преображении. Такого актового зала нет ни в одной школе нашего города. Мы вместе вынесли столько хлама оттуда, старые доски, разорванные книжки. Мы навели там красоту сами. На территории школы навели порядок, спилили деревья лишние, я сам приходил с бензопилой. Памятник Гагарину привели в нормальный вид, там краска вся потрескавшаяся была, всё шелушилось. Мы с папой вместе его покрасили, восстановили. Окна поставили. Единственное, что я видел последнее из записки, — он не знает, почему так произошло. То есть он не знал, почему и с чьей подачи начались эти проверки. Вроде всё старался делать, а вышло боком.

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Коллега, директор школы № 35 Марина Упит тоже отмечает преображение школы № 1 под руководством Вячеслава.

— Мы сегодня все скорбим. Вся общественность Златоуста, все скорбим. Ушел из жизни замечательный человек, замечательный руководитель. Он за короткое время сделал школу конфеткой, — рассказала Марина Упит. — То, что было до его прихода и что там сейчас, разница колоссальная. И за что это всё? Столько планов было. Школа стала выигрывать гранты, учащиеся побеждали в олимпиадах. Столько всего можно было еще сделать. Мы все скорбим. Надеюсь, все будут помнить о нем как о светлом человеке, и в сердцах учащихся, руководителей, коллег, управления образования, которые тоже отзывались о нем самым лучшим образом, навсегда Вячеслав останется и в наших сердцах, и все будут о нем помнить.

Родители учеников школы № 1 говорят, что никогда ни о каких поборах речи не шло. Все учебники всегда были в наличии, пусть порой и старенькие, но были. О директоре говорят как об очень участливом и внимательном человеке. Мама одного из школьников Анна Адлер попросила особенно подчеркнуть, что никаких денег с них никто никогда не вымогал — никогда.

У Вячеслава Бородина несчетное количество наград и благодарственных писем

У Вячеслава Бородина несчетное количество наград и благодарственных писем

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— Он переживал за деятельность школы, близко к сердцу воспринимал. Я думаю, он не зря со всеми накануне попрощался, это не спонтанный поступок — и записку оставил, и по телефону позвонил всем. Это до какой степени надо было довести человека, до крайней точки, чтобы он решил оставить близких. Для меня это личная трагедия, — говорит Анна Адлер.

Проводится ли проверка в отношении златоустовских сотрудников ОБЭП, которых умерший обвинил в доведении до самоубийства, мы спросили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Там сначала почему-то сослались на закон о защите персональных данных, а затем заявили, что вообще воздерживаются от каких-либо комментариев по этому случаю.

Жена Вячеслава написала заявление о доведении его до самоубийства и надеется, что Следственный комитет возбудит по данному случаю уголовное дело.

— Особо надежды я не питаю, что правосудие какое-то будет вообще. Но побороться я решила. Потому что все-таки мой муж был великолепный человек, — говорит Виктория. — Не хотелось бы, чтобы с людьми работали такими методами. Это кошмар! Человек столько лет проработал в школе, столько всего сделал [хорошего], а к нему просто как к преступнику какому-то относятся. Был моральный прессинг. Он по друзьям, конечно, трубил о происходившем с ним. Он и к мэру города ходил на прием. Буквально за два-три дня до смерти ходил к нему и просил: «Помогите, я не знаю, как справиться». И в полиции-то говорят, что дело плевое. Но почему-то так обстоятельства сложились.

Мэр Златоуста Максим Пекарский открестился, заявив, что криков о помощи не звучало.

— Обсуждали празднование в школе Дня космонавтики. Сообщил, что проходит проверка и его опрашивают. Сотрудники полиции были у него дома и на даче. Мы намерены сделать обращение в прокуратуру на предмет проверки действий сотрудников ОВД «Златоустовский», проводивших проверку в отношении Бородина, — прокомментировал ситуацию Максим Пекарский.

Заместитель руководителя местного управления образования Наталья Ионова в разговоре с 74.RU уточнила, что никаких серьезных претензий к Бородину у них не было. Чиновница сообщила, что не в курсе проверок в отношении него.

В Следственном комитете ранее сообщили, что проводят проверку по факту смерти Вячеслава Бородина. Среди версий о причинах суицида — как профессиональная деятельность, так и личные мотивы. Комментировать заявления об оставленной умершим предсмертной записке в местном следственном отделе СК отказались.

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74.RU будет следить за результатами доследственной проверки по заявлению о доведении до самоубийства.

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самоубийствошкола
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