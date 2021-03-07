Самоубийство директора школы в Златоусте: как будто ставили перед выбором — сесть в тюрьму или умереть

Вячеславу Бородину было 46 лет. Он преподавал физкультуру с 2006 года, а школой руководил последние 8 лет.



— У него были лидерские качества. Он вообще был активным человеком, брался за любое дело с душой, — рассказывает вдова. — Слава был шикарным директором. Школу просто поднял! Она была в запущенном состоянии. Он и ремонты сделал, и для детей классы оборудовал. Это всё при помощи каких-то спонсоров, которых он искал. И сам он сколько своих личных средств в эту школу вложил. Он болел просто этой школой, это его детище было! Я думаю, что одна из причин, почему он не хотел увольняться, — потому что он просто переживал за эту школу.



У Вячеслава Бородина остались четверо детей — шестилетние дочки-близнецы, средний сын учится в школе, старшему 20 лет.

