Смерть россиянки на курорте в Египте: богатый жених-англичанин звал замуж, но спасти не смог

Когда Джейсон Мэтток говорит о Юле, его голос дрожит, а на глаза наворачиваются слезы. Подтянутый британец с сединой в короткой щетине вспоминает романтическую историю знакомства с уральской красавицей. Юлия Акушева, успешный менеджер, самостоятельная и свободная женщина, прилетела на отдых в Турцию, которая одной из первых стран открыла границы во время пандемии.



— Мы познакомились прошлым летом. Она была в Турции с тетей, а я провел там почти всё лето с друзьями. Мы разговорились в день, когда я должен был возвращаться домой. Это было в пятницу. Я прилетел в Гатвик (аэропорт в Лондоне. — Прим. ред.) и сразу взял обратный билет в Турцию. Мы провели вместе четыре дня, а потом разъехались по домам. Осенью мы вернулись в Турцию вместе, провели там двенадцать дней, — рассказывает Джейсон.

