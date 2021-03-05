Смерть россиянки на курорте в Египте: богатый жених-англичанин звал замуж, но спасти не смог

Смерть екатеринбурженки Юлии Акушевой во время отдыха с женихом в Египте в феврале обсуждали на всём Урале и далеко за его пределами. Влюбленные продлили отпуск из-за локдауна в Великобритании. Они собирались пожениться, но досрочный медовый месяц закончился трагедией. Юлия оказалась в коме и скончалась. Вывезти ее в Россию на лечение родные не смогли, хотя сделали ради этого больше, чем было возможно. Мы поговорили с участниками истории, а также обсудили с экспертами, могла ли Юлия спастись, если бы у нее была страховка или если бы лечение пошло по-другому.
Когда Джейсон Мэтток говорит о Юле, его голос дрожит, а на глаза наворачиваются слезы. Подтянутый британец с сединой в короткой щетине вспоминает романтическую историю знакомства с уральской красавицей. Юлия Акушева, успешный менеджер, самостоятельная и свободная женщина, прилетела на отдых в Турцию, которая одной из первых стран открыла границы во время пандемии.
— Мы познакомились прошлым летом. Она была в Турции с тетей, а я провел там почти всё лето с друзьями. Мы разговорились в день, когда я должен был возвращаться домой. Это было в пятницу. Я прилетел в Гатвик (аэропорт в Лондоне. — Прим. ред.) и сразу взял обратный билет в Турцию. Мы провели вместе четыре дня, а потом разъехались по домам. Осенью мы вернулись в Турцию вместе, провели там двенадцать дней, — рассказывает Джейсон.
Влюбленным не хотелось разлучаться надолго, и вскоре они снова вместе отправились к морю, на этот раз в Египет, чтобы вместе встретить Новый год.
— Мы планировали пробыть вместе в Египте четыре недели, но так прекрасно проводили время, что решили остаться еще на четыре, — говорит Джейсон Мэтток (по словам брата Юлии, отпуск продлили из-за локдауна. — Прим. ред.). — А после собирались поехать по домам: я в Соединенное Королевство, а она в Россию. Я надеялся, что она переедет, что мы будем жить вместе.
Планы были настолько серьезные, что Джейсон сделал Юле предложение и подарил ей кольцо с бриллиантами.
Но создать семью в графстве Суррей, где живет Мэтток, им было не суждено. История любви трагически оборвалась в самом начале. В один из дней, когда Юля и Джейсон сидели за столом, он заметил, что у нее что-то с губой.
— Она ела, и у нее была немного опущена губа. Мы не подумали об инсульте, потому что в остальном всё было в порядке. Затем она стала немного гнусавить, голос изменился. Это продолжалось на протяжении пары дней. Потом мы поехали в больницу. Врачи сказали, что это инсульт, и хотели госпитализировать ее. Но она отказалась, — рассказывает Джейсон.
Из больницы пара вернулась в отель. Юля принимала таблетки, но ее состояние не улучшалось. Доктор по телефону сказал Джейсону, что идет процесс восстановления после инсульта, и это нормально. Однако ситуация начала ухудшаться, и Джейсон снова позвонил врачу.
Джейсон сказал, что Юля пообещала ему, что они поедут к врачу утром.
При подозрении на инсульт обязательно лечиться в больнице. По словам невролога Вадима Гусева, такие нормы действуют во всех странах.
— При признаках инсульта показана госпитализация, это обязательно, потому что первые часы и дни самые благоприятные для лечения. Поэтому при малейшем подозрении надо обращаться за медпомощью, неспециалист в этом случае не может помочь. Инсульт могло спровоцировать даже само нахождение в Египте. Резкая смена климата и часовых поясов — отдельный фактор риска для возникновения любой патологии, обострения хронических и острых сосудистых заболеваний, — рассказывает Гусев.
В том, что случилось дальше, Джейсон винит себя. Утром он проснулся и увидел, что Юля лежит в кровати без сознания. Он сразу позвонил в больницу, неотложка увезла ее в реанимацию.
— Не понимаю, как это произошло... Перед тем как она попала в госпиталь, не было никаких видимых повреждений, она не была вся желтая. Я думаю, они [в больнице] давали ей что-то не то. Она была без сознания, не просыпалась... Это не укладывается в голове, — Джейсон не может договорить и начинает плакать.
Страховки у Юлии не было. Оформляла ли она ее на первую часть отпуска или изначально отказалась от страхования, неизвестно.
Кроме инсульта, у Юлии диагностировали опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени. Она лежала в коме, врачи говорили, что состояние критическое. Джейсон Мэтток сумел отправить сообщение двоюродному брату Юлии Павлу Коршунову в Екатеринбург с телефона своей девушки.
Павел отправился в Египет в надежде, что сможет перевезти сестру на родину. Он первым делом обратился в Генконсульство России в Хургаде, чтобы получить помощь.
— В российское посольство я приезжал, всё закрыто. Сидят охранники, говорят, ничего не дождусь, нужно писать официальное обращение на сайт. Я написал, объяснил ситуацию, ответа электронного не приходило. Потом еще раз заехал в посольство, никого не нашел. На прием попасть не могу, телефоны не отвечают, круглосуточной связи для помощи гражданам нет, на домофон в здании посольства не отвечают, консульство закрыто уже на протяжении трех дней, — так в интервью E1.RU описывал происходящее Павел Коршунов в середине февраля.
В итоге ему всё-таки удалось попасть на прием.
— Не знаю, почему Генконсульство не помогло с доставкой Юлии на родину. Когда я приехал в Хургаду, сразу было понятно, что нам там не помогут. Чтобы перевезти гражданина в Россию бортом МЧС, нужно, чтобы в стране было объявлено чрезвычайное положение, — рассказывает Павел.
С самого начала друзья и родные Юлии искали варианты возвращения ее на родину. Они смогли даже договориться об аренде самолета МЧС с бригадой московских врачей. Лайнер со всем необходимым оборудованием на борту был готов к вылету. Это обошлось бы в четыре с половиной миллиона рублей.
— Это нормальная цена за услугу перевозки пациента из другой страны. Ведь бронируется весь самолет либо часть его, чтобы обеспечить необходимый сервис. Но, если бы у туриста была страховка, она бы смогла покрыть такую вещь, — прокомментировал турагент Дмитрий Денгольц.
В ноябре в Турции во время отпуска скончалась фельдшер скорой помощи из Екатеринбурга Марина Спицына. В поездке она заболела коронавирусом и не смогла победить заразу, хотя ее тоже положили в больницу. По словам ее сестры Татьяны Балуты, у Марины страховка была.
— Я и моя сестра ездили в Турцию по путевке, у нее была страховка, и всё медицинское обслуживание входило в страховой случай. В больнице она находилась по страховке, ее даже привезли в Россию по полису. Но в Турции это более организованно, чем в Египте, — рассказала Марина.
По словам Павла, родные были готовы на миллионные траты ради спасения Юлии. Но обстоятельства развивались иначе.
— Мы бы нашли деньги, как-то крутанулись. Но все суточные протоколы, которые мы получали от египетских врачей и каждый день посылали на экспертизу врачам в Москву, говорили о том, что состояние крайне тяжелое, перевозить Юлю нельзя, — объясняет Павел.
Джейсон всё это время оставался рядом с Юлей и помогал Павлу, чем мог.
— Он работает в компании, которая занимается ландшафтным дизайном для частных домов, — рассказывает Павел.
Брат сумел договориться с главврачом клиники, чтобы он разрешил российским врачам провести операцию перед транспортировкой. Для этого пришлось бы подписать отказ о снятии с клиники ответственности. Планировалось, что российские специалисты проведут первичное вмешательство, а в Москве уже поставят ее на ноги.
Но этого не произошло. Юлия так и не вышла из комы. Она скончалась ночью 22 февраля.
— Юле был 41 год, она на год младше меня.
— Серьезных проблем со здоровьем у нее не было никогда. На поминках все друзья вспоминали, какая она была добрая, не отворачивалась от чужих проблем, всегда помогала людям. Спасибо компании и ее коллегам, которые взяли на себя транспортные расходы по возвращению тела в Екатеринбург, — говорит Павел. — Спасибо всем, кто помогал нам в эти дни, особенно юристу Татьяне Завьяловой, Юлии Корелиной, атташе Генконсульства России в Хургаде Алексею Жиляеву.
— Она была ответственная, отзывчивая, любила свой персонал! И сотрудники любили ее. Юля сначала была менеджером в Екатеринбурге, потом стала управляющей в Челябинске. Как человек была веселая, добрая, любила путешествовать! Все три клуба собирали деньги, чтоб ей помочь, мы очень переживали, — говорит коллега Юлии Елена.
Лечение Юли в частной клинике Хургады обошлось дорого: больнице перечислили 7,5 тысячи долларов за 10 дней в реанимации.
Генконсульство России в Хургаде в итоге помогло Павлу доставить на родину останки сестры. Из Египта в Россию тело привезли за счет государства, а перелет из Москвы в Екатеринбург взял на себя работодатель. Джейсон вернулся в Англию с разбитым сердцем, он очень тяжело перенес трагедию. Они с Павлом переписываются и поддерживают друг друга.
Как обезопасить себя на отдыхе
Случай Юлии особенный, ее отпуск продлился дольше запланированного срока, а когда впереди свадьба, то в голове мысли точно не о страховке, тем более что причин опасаться за свое здоровье у нее не было. Однако специалисты настаивают, что страховка для любого путешественника — услуга первой необходимости.
— Моя подруга попала в аварию в Индии. У нее была страховка, и пусть даже она не получила помощь от компании сразу, но смогла получить деньги через суд, — рассказывает турагент Дмитрий Денгольц, — Когда я летал с друзьями за границу, то настаивал, чтобы они сделали страховку. Оформление во время поездки обходится в 2–3 раза дороже, при этом она начинает действовать через один или два дня.
По словам специалиста, даже наличие страховки не гарантирует защиты. Очень важно изучить страховой договор еще в России. Есть повышенные риски, от которых компании стараются защититься еще при соглашении. Например, они сделают всё возможное, чтобы не возвращать деньги в случае лечения после ДТП с мопедом в Индии. Лучше заранее узнать об этом из договора и купить дополнительную страховку на такой случай.
— Нельзя экономить на страховках. Часто эти услуги кажутся дорогими, в
Тяжело в поездках вести трезвый образ жизни. Тем не менее это существенно повышает ваши шансы получить выплаты за страховой случай. По словам Денгольца, очень немногие компании покрывают расходы, если экстренный случай произошел, когда человек был пьян. Наличие алкоголя в крови может послужить предлогом для отказа от страховых выплат.
— Страховка — это не панацея, как и в случае с КАСКО и ОСАГО, страховая компания будет искать предлог, чтобы не возвращать деньги туристу, — предостерегает Денгольц.
По его словам, лучше обращаться в компании, услуги которых обходятся дороже. Экономия может только навредить.
В дороге надо продумать несколько возможных чрезвычайных ситуаций и определить алгоритм своих действий. Страховка необходима и в некоторых путешествиях по России. Например, если решили отдохнуть в горах, даже пару дней, лучше оплатить страховку, тогда не придется оплачивать эвакуацию на вертолете в больницу.