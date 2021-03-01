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Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафами за запрещенный контент

Соцсеть не удалила по требованию ведомства 2862 материала

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Штраф для соцсети за повторное нарушение может составить до одной пятой от годовой выручки компании

Штраф для соцсети за повторное нарушение может составить до одной пятой от годовой выручки компании

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На днях член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина заявила, что Twitter стал одним из лидеров антирейтинга по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки. Сегодня Роскомнадзор уточнил масштабы — по данным ведомства, с 2017 года социальная сеть не удалила почти три тысячи твитов с запрещенной информацией. Из них 2336 материалов — про способы совершения самоубийства, а также с призывами к совершению самоубийства, 352 — с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 174 — про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств.

— В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении, — сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре заявили, что неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юрлиц от 800 тысяч до 8 миллионов рублей. А при повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее в феврале в силу также вступил закон, который дает администрации соцсетей право вето на публикацию сомнительного контента. О том, что им считается, какие наказания ждут владельцев популярных платформ и пользователей, можете ли вы попасть под статью за мат в соцсетях и почему в регулировании интернет-поведения работает только кнут, читайте в этом материале.

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TwitterРоскомнадзорсоцсети
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