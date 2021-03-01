Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафами за запрещенный контент

На днях член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина заявила, что Twitter стал одним из лидеров антирейтинга по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки. Сегодня Роскомнадзор уточнил масштабы — по данным ведомства, с 2017 года социальная сеть не удалила почти три тысячи твитов с запрещенной информацией. Из них 2336 материалов — про способы совершения самоубийства, а также с призывами к совершению самоубийства, 352 — с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 174 — про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств.

