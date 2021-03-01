Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафами за запрещенный контент

На днях член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина заявила, что Twitter стал одним из лидеров антирейтинга по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки. Сегодня Роскомнадзор уточнил масштабы — по данным ведомства, с
— В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более
В Роскомнадзоре заявили, что неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юрлиц от
Ранее в феврале в силу также вступил закон, который дает администрации соцсетей право вето на публикацию сомнительного контента. О том, что им считается, какие наказания ждут владельцев популярных платформ и пользователей, можете ли вы попасть под статью за мат в соцсетях и почему в регулировании интернет-поведения работает только кнут, читайте в этом материале.