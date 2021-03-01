Что нас ждет в марте: новые штрафы за митинги и последний шанс получить 5 тысяч рублей от Путина

— [Упрощенный порядок] позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы, — говорится в пояснительной записке. — Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения.



Кончается новогодняя выплата от Путина



Март — последний месяц, когда можно получить новогодние 5 тысяч рублей, которые Владимир Путин пообещал в конце 2020 года всем детям до 7 лет . Большая часть праздничного пособия улетела из бюджета в кошельки родителей еще в декабре. Впрочем, несколько категорий родителей, которые еще не получили выплату, остались. Посмотрите, есть ли вы среди них.

