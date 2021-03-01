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Тема дня9 изменений в законах с марта. Как будем жить?

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Что нас ждет в марте: новые штрафы за митинги и последний шанс получить 5 тысяч рублей от Путина

9 изменений в законах, по которым нам жить начиная с этого дня

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Большинство получило путинские <nobr class="_">5 тысяч</nobr> рублей на ребенка, но остались родители, кто еще не успел

Большинство получило путинские 5 тысяч рублей на ребенка, но остались родители, кто еще не успел

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Календарная весна в России начинается вместе с порцией изменений в законах: до осени оставили упрощенное продление инвалидности, а грандиозную реформу техосмотра с фотофиксацией и электронной диагностической картой перенесли на октябрь. Зато дачную амнистию продлили еще на пять лет (успевайте построить домик на участке!), а иностранным агентам выписали новые штрафы и уголовное наказание. Обо всём этом подробно и по порядку.

Упрощенку для инвалидов продлили до осени

Еще в феврале российские власти продлили упрощенный порядок установления или подтверждения инвалидности. Правило появилось в прошлом году из-за пандемии, его продлили в очередной раз — теперь до 1 октября 2021 года. Главная фишка — инвалиды могут избежать дополнительных обследований.

— [Упрощенный порядок] позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы, — говорится в пояснительной записке. — Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения.

Кончается новогодняя выплата от Путина

Март — последний месяц, когда можно получить новогодние 5 тысяч рублей, которые Владимир Путин пообещал в конце 2020 года всем детям до 7 лет. Большая часть праздничного пособия улетела из бюджета в кошельки родителей еще в декабре. Впрочем, несколько категорий родителей, которые еще не получили выплату, остались. Посмотрите, есть ли вы среди них.

Первая: если ребенок родился в этом году. По правилам выплата предназначена на детей, рожденных с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. И даже если в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года ребенку исполняется 8 лет — на него тоже положена эта выплата.

Вторая: в случае, когда выплата не пришла. Например, если ранее вы по какой-то причине не получали выплаты на детей или указанный ранее счет закрыт. Подать заявление можно до 1 апреля 2021 года в МФЦ или на сайте госуслуг.

Инструкцию по получению новогоднего пособия ищите здесь.

Снова подавать заявление на выплаты

Родителям с детьми, имеющим право на льготы, снова придется очно общаться с ПФР и соцзащитой

Родителям с детьми, имеющим право на льготы, снова придется очно общаться с ПФР и соцзащитой

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Из-за пандемии мы почти год получали выплаты и пособия автоматически — изоляция и продление льгот избавили нас от бесконечного хождения по инстанциям. Однако март 2021-го возвращает нас к привычной жизни. В частности, возобновляется действие отдельных положений закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Речь идет о положениях, предусматривающих обязанность родителей или усыновителей первого или второго ребенка подавать заявление о назначении выплат на новый срок, а также извещать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.

Юных зайцев нельзя высаживать из общественного транспорта

Детей до 16 лет запрещено высаживать из общественного транспорта, если у них нет проездного или денег на билет. Ребенка необходимо довезти до остановки, до которой он планировал добраться, и высадить. Штрафовать юного зайца тоже нельзя.

Если ребенок-безбилетник едет с совершеннолетним сопровождающим, при безбилетном проезде им придется покинуть салон на ближайшей остановке.

Правило ввели после череды случаев, когда кондукторы высаживали детей-безбилетников на морозе и в незнакомых местах. Порой дети не могли связаться с родителями и попросить о помощи. Ожидается, что новый закон такие случаи исключит. Остается открытым вопрос, кто будет возмещать перевозчикам убытки из-за бесплатного проезда детей — в законе такой нормы не предусмотрено.

За неповиновение силовикам теперь отправляют на обязательные работы

В России увеличились штрафы за неповиновение силовикам. В том числе на митингах. За однократное нарушение штраф для граждан составит 2–4 тысячи рублей или арест до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания — обязательные работы до 120 часов. За повторное нарушение наказание жестче: штрафы уже от 10 до 20 тысяч рублей, срок исправительных работ — до 200 часов.

Раньше можно было отделаться небольшим штрафом, теперь и его сумма увеличилась, и отработку добавили

Раньше можно было отделаться небольшим штрафом, теперь и его сумма увеличилась, и отработку добавили

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Также вводятся штрафы за нарушение порядка финансирования массовых акций. Для граждан за нарушение порядка сбора, расходования денег и отчета по ним — штраф от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. Перечисление денег на проведение митинга лицом, не имеющим на это права, повлечет штраф в 10–15 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч — для должностных лиц и до 100 тысяч рублей — для юридических.

Даже совсем маленькие магазины принимают «Мир»

У владельцев карты «Мир» появится возможность расплачиваться в большем числе магазинов. С сегодняшнего дня продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 миллионов рублей за предшествующий календарный год, должны обеспечивать возможность принимать к оплате карту национальной платежной системы.

— Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 миллионов рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 миллионов рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», — заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На прием оплаты «Миром» к лету будут настроены магазины с выручкой до <nobr class="_">30 миллионов</nobr> рублей в год

На прием оплаты «Миром» к лету будут настроены магазины с выручкой до 30 миллионов рублей в год

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Новые штрафы и уголовка для иноагентов

Еще один важный законопроект, вступающий в силу, — это уголовная ответственность для физических лиц — иноагентов. Наказание ждет, если признанные иноагентами «физики» не подадут заявление о включении в реестр Минюста. Это коснется журналистов, политиков, общественников, НКО, которые ведут политическую деятельность в России, но получают финансирование из-за рубежа.

Также появится наказание за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента.

Кроме того, вступает в силу закон о том, что за производство и распространение материалов, в том числе в интернете, без специальной маркировки НКО-иноагентов ждет штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Дачную амнистию снова продлили

Еще на пять лет продляется закон о дачной амнистии: свои домики на дачных и садовых участках можно оформить в собственность, предоставив минимум документов. В частности, в собственность можно оформить земельные участки, которые находились в бессрочном пользовании или достались по наследству до октября 2001 года.

Чтобы построить дом на даче, достаточно лишь уведомить об этом местных властей (но помните, что дом должен быть не больше трех этажей и не выше 20 метров).

Дома на садовых участках можно узаконить без уведомления — по техническому плану и декларациями. Для этого понадобятся бумаги, подтверждающие ваше право на землю. Если садовый участок уже оформлен в собственность, то, чтобы зарегистрировать стоящий на нем дом, придется подавать уведомление.

Бонус: как отдохнем в марте

СЮЖЕТ

Новые законы

Ничто не греет душу так, как ожидание удлиненных выходных. В марте они выпадают на 6, 7 и 8-е числа из-за Международного женского дня. Пятница, 5 марта, будет стандартным рабочим днем из-за того, что выходные идут перед праздником, сокращенных дней в производственном календаре не предусмотрено. Впрочем, работодатель может отпустить своих работников на час раньше по личной инициативе.

Вторая рабочая неделя в марте начнется со вторника&nbsp;

Вторая рабочая неделя в марте начнется со вторника 

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