Что нас ждет в марте: новые штрафы за митинги и последний шанс получить 5 тысяч рублей от Путина

Календарная весна в России начинается вместе с порцией изменений в законах: до осени оставили упрощенное продление инвалидности, а грандиозную реформу техосмотра с фотофиксацией и электронной диагностической картой перенесли на октябрь. Зато дачную амнистию продлили еще на пять лет (успевайте построить домик на участке!), а иностранным агентам выписали новые штрафы и уголовное наказание. Обо всём этом подробно и по порядку.
Упрощенку для инвалидов продлили до осени
Еще в феврале российские власти продлили упрощенный порядок установления или подтверждения инвалидности. Правило появилось в прошлом году из-за пандемии, его продлили в очередной раз — теперь до
— [Упрощенный порядок] позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы, — говорится в пояснительной записке. — Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения.
Кончается новогодняя выплата от Путина
Март — последний месяц, когда можно получить новогодние
Первая: если ребенок родился в этом году. По правилам выплата предназначена на детей, рожденных с
Вторая: в случае, когда выплата не пришла. Например, если ранее вы по какой-то причине не получали выплаты на детей или указанный ранее счет закрыт. Подать заявление можно до
Инструкцию по получению новогоднего пособия ищите здесь.
Снова подавать заявление на выплаты
Из-за пандемии мы почти год получали выплаты и пособия автоматически — изоляция и продление льгот избавили нас от бесконечного хождения по инстанциям. Однако март 2021-го возвращает нас к привычной жизни. В частности, возобновляется действие отдельных положений закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Речь идет о положениях, предусматривающих обязанность родителей или усыновителей первого или второго ребенка подавать заявление о назначении выплат на новый срок, а также извещать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.
Юных зайцев нельзя высаживать из общественного транспорта
Детей до
Если ребенок-безбилетник едет с совершеннолетним сопровождающим, при безбилетном проезде им придется покинуть салон на ближайшей остановке.
Правило ввели после череды случаев, когда кондукторы высаживали детей-безбилетников на морозе и в незнакомых местах. Порой дети не могли связаться с родителями и попросить о помощи. Ожидается, что новый закон такие случаи исключит. Остается открытым вопрос, кто будет возмещать перевозчикам убытки из-за бесплатного проезда детей — в законе такой нормы не предусмотрено.
За неповиновение силовикам теперь отправляют на обязательные работы
В России увеличились штрафы за неповиновение силовикам. В том числе на митингах. За однократное нарушение штраф для граждан составит
Также вводятся штрафы за нарушение порядка финансирования массовых акций. Для граждан за нарушение порядка сбора, расходования денег и отчета по ним — штраф от 20 до
Даже совсем маленькие магазины принимают «Мир»
У владельцев карты «Мир» появится возможность расплачиваться в большем числе магазинов. С сегодняшнего дня продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей
— Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с
Новые штрафы и уголовка для иноагентов
Еще один важный законопроект, вступающий в силу, — это уголовная ответственность для физических лиц — иноагентов. Наказание ждет, если признанные иноагентами «физики» не подадут заявление о включении в реестр Минюста. Это коснется журналистов, политиков, общественников, НКО, которые ведут политическую деятельность в России, но получают финансирование из-за рубежа.
Также появится наказание за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента.
Кроме того, вступает в силу закон о том, что за производство и распространение материалов, в том числе в интернете, без специальной маркировки НКО-иноагентов ждет штраф от 300 до
Дачную амнистию снова продлили
Еще на пять лет продляется закон о дачной амнистии: свои домики на дачных и садовых участках можно оформить в собственность, предоставив минимум документов. В частности, в собственность можно оформить земельные участки, которые находились в бессрочном пользовании или достались по наследству до октября
Чтобы построить дом на даче, достаточно лишь уведомить об этом местных властей (но помните, что дом должен быть не больше трех этажей и не выше
Дома на садовых участках можно узаконить без уведомления — по техническому плану и декларациями. Для этого понадобятся бумаги, подтверждающие ваше право на землю. Если садовый участок уже оформлен в собственность, то, чтобы зарегистрировать стоящий на нем дом, придется подавать уведомление.
Бонус: как отдохнем в марте
СЮЖЕТ
Ничто не греет душу так, как ожидание удлиненных выходных. В марте они выпадают на 6, 7 и