Рабы смартфонов. Колонка сибиряка-номофоба, в котором каждый узнает себя

Сможете ли вы прожить без вашего смартфона — несколько дней или хотя бы пару часов? Ведь современные смартфоны — это не только развлекаловка в виде соцсетей, но и крайне необходимый функционал: платежи, напоминания, приложения для работы. Над авторедактором НГС Дмитрием Косенко нависла угроза временно остаться без телефона, и он понял, что не переживет этого. И вот почему. Публикуем его колонку-мнение.
Третьего дня случилась тут неприятность со смартфоном — в темноте положил его случайно на тумбочку в маленькую лужицу экраном вниз. Влага попала в динамик — звук стал очень тихим и искаженным. Пошел в сервис. Чистка решетки динамика не помогла. Сервисмены говорят: «Оставляйте аппарат на диагностику, это займет несколько дней, будем решать, что делать, возможно, придется менять динамик». И объясняют, что, мол, замена динамика на вашем iPhone производится вместе с дисплеем. И стоит это примерно
И вот что — перспектива остаться без телефона даже не несколько дней напугала больше, чем цена ремонта. В смартфоне же и платежная карта (бесконтактные платежи), и скидочные карты (на АЗС, в магазины), и система дистанционного управления автомобилем, и куча рабочих контактов, и куча переписок, содержащих важную информацию, которая может потребоваться в любой момент... А погода, «Яндекс.Пробки», приложения такси, соцсети?
И что, мне искать какой-то аппарат на замену, копировать туда нужную информацию, переносить все свои карты? Это просто нереально. Слава богам, через пару дней динамик сам пошел на поправку — видимо, просох. Но осадочек остался — случись что со смартфоном, останешься как без рук и без ног.
Мы стали заложниками технического прогресса, рабами всё повышающегося уровня бытового комфорта. Ладно соцсеточки, без них я могу обойтись (не особо там зависаю), но важный функционал на каждый день, о котором говорилось выше, затягивает всё больше и больше — без него уже никак.
А ведь многие не могут без смартфона уже на уровне какой-то психологической зависимости — им нужно постоянно серфить в «интернетах», переписываться в мессенджерах, зависать в приложениях знакомств, часами что-то смотреть и читать — абсолютно лишнее и ненужное для жизни. Посмотрите вокруг — люди «втыкают» в смартфоны везде, на остановках и в транспорте, на совещаниях и при общении в барах. Портят свое зрение, разрушают здоровье, убивают аккумулятор, теряют часы реальной жизни.
В современной психологии есть даже термин «номофобия» — боязнь остаться без мобильного телефона. Это понятие появилось в 2008 году, когда смартфоны еще не были так развиты. Сейчас же развитие технологий еще больше усиливает зависимость многих людей от своих аппаратов.
Да, от нужного функционала уже не отказаться по объективным причинам, но всё же стоит поменьше использовать смартфон в качестве бессмысленной развлекаловки — затянет так, что уже не оторвешься.
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