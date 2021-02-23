Рабы смартфонов. Колонка сибиряка-номофоба, в котором каждый узнает себя

Сможете ли вы прожить без вашего смартфона — несколько дней или хотя бы пару часов? Ведь современные смартфоны — это не только развлекаловка в виде соцсетей, но и крайне необходимый функционал: платежи, напоминания, приложения для работы. Над авторедактором НГС Дмитрием Косенко нависла угроза временно остаться без телефона, и он понял, что не переживет этого. И вот почему. Публикуем его колонку-мнение.



Третьего дня случилась тут неприятность со смартфоном — в темноте положил его случайно на тумбочку в маленькую лужицу экраном вниз. Влага попала в динамик — звук стал очень тихим и искаженным. Пошел в сервис. Чистка решетки динамика не помогла. Сервисмены говорят: «Оставляйте аппарат на диагностику, это займет несколько дней, будем решать, что делать, возможно, придется менять динамик». И объясняют, что, мол, замена динамика на вашем iPhone производится вместе с дисплеем. И стоит это примерно 16 миллиардов рублей (ну ладно, тысяч), — я сразу выбежал из этого сервиса.