ВОЗ назвала вероятную версию происхождения коронавируса

— Результаты наших исследований указывают на то, что гипотеза о лабораторном инциденте является крайне маловероятной, чтобы объяснить появление вируса среди людей. Таким образом, эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел вирус, — сказал Питер Бен Эмбарек.



Ученые пока не установили ни животное-источник, ни промежуточного переносчика COVID-19, но оснований считать источником вируса летучих мышей и панголинов недостаточно.



Панголины — плацентарные млекопитающие, по ряду особенностей близки к броненосцам и муравьедам. Находятся под угрозой вымирания. В ноябре 2010 года Зоологическое общество Лондона внесло панголинов в список генетически исчезающих млекопитающих. На панголинов охотятся ради мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства, хотя ученые доказали нелепость этого утверждения.



— Некоторые специалисты полагают, что коронавирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов, тесно связаны с новым коронавирусом, — рассказал на сегодняшнем брифинге проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании «Ванькэ» Лян Ваньнянь. — Некоторые указывают на то, что эти животные могут быть переносчиками нового коронавируса. Но пока этой корреляции недостаточно, чтобы утверждать, что вирусы, переносимые двумя животными, стали прямыми предками нового коронавируса.

