Эксперты Всемирной организации здравоохранения с начала года ищут источник коронавируса в Ухани. Сегодня на специальном брифинге по итогам работы миссии ВОЗ они рассказали, что рассматривали четыре версии передачи COVID-19 человеку: от животного, от промежуточного звена, от замороженных продуктов и в результате инцидента в лаборатории. Наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса специалисты назвали передачу от животного к человеку через промежуточное звено. Об этом заявил глава миссии ВОЗ в Ухани Питер Бен Эмбарек.
— Результаты наших исследований указывают на то, что гипотеза о лабораторном инциденте является крайне маловероятной, чтобы объяснить появление вируса среди людей. Таким образом, эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел вирус, — сказал Питер Бен Эмбарек.
Ученые пока не установили ни животное-источник, ни промежуточного переносчика COVID-19, но оснований считать источником вируса летучих мышей и панголинов недостаточно.
Панголины — плацентарные млекопитающие, по ряду особенностей близки к броненосцам и муравьедам. Находятся под угрозой вымирания. В ноябре 2010 года Зоологическое общество Лондона внесло панголинов в список генетически исчезающих млекопитающих. На панголинов охотятся ради мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства, хотя ученые доказали нелепость этого утверждения.
— Некоторые специалисты полагают, что коронавирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов, тесно связаны с новым коронавирусом, — рассказал на сегодняшнем брифинге проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании «Ванькэ» Лян Ваньнянь. — Некоторые указывают на то, что эти животные могут быть переносчиками нового коронавируса. Но пока этой корреляции недостаточно, чтобы утверждать, что вирусы, переносимые двумя животными, стали прямыми предками нового коронавируса.
Первые сообщения о вспышках болезни появились в Китае 31 декабря 2019 года. Многие из первых заболевших имели отношение к рынку Ухани, где продаются морепродукты, птицы, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные. Поскольку в ходе расшифровки генома коронавируса в нем обнаружили составные части, близкие коронавирусам летучих мышей и панголинов, то предполагалось, что на пространстве Уханьского рынка морепродуктов произошла встреча летучих мышей и панголинов, создавшая условия для рекомбинации коронавирусов этих животных.
Согласно отчетам властей Ухани, летучие мыши никогда не продавались на местном рынке, а панголины занесены в Красную книгу. Посол КНР в России утверждает, что коронавирус был завезен на рынок неким инфицированным человеком, после чего вспыхнула эпидемия.
Также власти Ухани потребовали от Уханьского института вирусологии проверить, не было ли там неправильного обращения с экспериментальными материалами. После проверки выяснилось, что коронавирус не имеет отношения к лаборатории.
По данным университета Хопкинса, в мире на сегодняшний день выявлено более 106,5 миллиона случаев заболевания COVID-19, более 2,3 миллиона человек скончались от коронавируса. По информации российского оперштаба, в стране по состоянию на 9 февраля выявлено 3,99 миллиона случаев заражения, 3,49 миллиона человек выздоровели, 77,59 тысячи — скончались.
На панголинов охотятся ради мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства (хотя учёными уже доказана нелепость этого утверждения).