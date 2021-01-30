Ротенберг взял на себя скандальный дворец из расследования Навального

19 января оппозиционер Алексей Навальный выпустил большое расследование о дворце, его видео собрало на YouTube больше 100 миллионов просмотров. Впервые о дворце еще в 2010 году рассказал бизнесмен Сергей Колесников, который, по его словам, был вовлечен в проект его строительства. Тогда были опубликованы сметы, документы. Колесников заявил, что проект курировал бизнесмен Николай Шамалов в интересах Владимира Путина. После скандала в СМИ Шамалов продал дворец бизнесмену Александру Пономаренко. Тогда Пономаренко заявлял, что построит там гостиницу. При этом ФБК (признан иностранным агентом) утверждает, что продажа была фиктивной — Пономаренко заплатил за дворец лишь 350 тысяч долларов (в тысячу раз меньше суммы, фигурировавшей в СМИ). Также ФБК пишет, что строительство комплекса финансировали компании, которые связаны с друзьями Владимира Путина — в том числе государственные «Роснефть» и «Транснефть» — с помощью фиктивных арендных платежей и других коррупционных схем.

А накануне телеграм-канал Mash опубликовал небольшое видео, сделанное, как утверждают авторы, во «дворце Путина» под Геленджиком. В этом пятиминутном ролике, авторы Mash обратились к владельцу дворца и попросили его отозваться.