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Ротенберг взял на себя скандальный дворец из расследования Навального

Он заявил, что хочет построить там апарт-отель

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Аркадий Ротенберг заявил, что построит во «дворце Путина»&nbsp;апарт-отель

Аркадий Ротенберг заявил, что построит во «дворце Путина» апарт-отель

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Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец Путина» в Геленджике принадлежит на самом деле ему. Видео, на котором Аркадий Ротенберг рассказывает об этом, опубликовал телеграм-канал Mash.

— Сейчас это уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект. Место шикарное, — рассказал Ротенберг.

По словам бизнесмена, он хочет там построить апарт-отель, поэтому там «так много комнат». Он приобрел его несколько лет назад, а решил рассказать о нем из-за скандала вокруг «дворца Путина». Также Ротенберг добавил, что в дворце нет ничего незаконного, а состояние стройки «пока неудовлетворительное».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

19 января оппозиционер Алексей Навальный выпустил большое расследование о дворце, его видео собрало на YouTube больше 100 миллионов просмотров. Впервые о дворце еще в 2010 году рассказал бизнесмен Сергей Колесников, который, по его словам, был вовлечен в проект его строительства. Тогда были опубликованы сметы, документы. Колесников заявил, что проект курировал бизнесмен Николай Шамалов в интересах Владимира Путина. После скандала в СМИ Шамалов продал дворец бизнесмену Александру Пономаренко. Тогда Пономаренко заявлял, что построит там гостиницу. При этом ФБК (признан иностранным агентом) утверждает, что продажа была фиктивной — Пономаренко заплатил за дворец лишь 350 тысяч долларов (в тысячу раз меньше суммы, фигурировавшей в СМИ). Также ФБК пишет, что строительство комплекса финансировали компании, которые связаны с друзьями Владимира Путина — в том числе государственные «Роснефть» и «Транснефть» — с помощью фиктивных арендных платежей и других коррупционных схем.

А накануне телеграм-канал Mash опубликовал небольшое видео, сделанное, как утверждают авторы, во «дворце Путина» под Геленджиком. В этом пятиминутном ролике, авторы Mash обратились к владельцу дворца и попросили его отозваться.

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Алексей НавальныйАркадий РотенбергГеленджикдворец Путина
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