Коммуналка вырастет, удаленку легализуют: 12 главных изменений 2021 года

МРОТ



Минимальный размер оплаты труда подрастет на 5,5%. В 2021 году он составит 12 792 рубля — впервые эта сумма выше прожиточного минимума для трудоспособного населения. Последний, кстати, тоже подрос на 3,7% — до 11 653 рублей.



Прожиточный минимум в России используют для расчета пособий. Что касается МРОТ, то ниже этой планки работодатель не имеет права начислять зарплату.



НДФЛ



С 1 января вводится так называемый налог на богатства: для людей с годовым доходом выше 5 миллионов рублей НДФЛ составит 15% вместо 13%. Повышенный налог будет списываться с избытка дохода. Если же годовой доход повысился разово (например, из-за продажи квартиры или машины), то ставка останется 13%.



И это еще не всё. О приятных повышениях читайте в нашей подборке.

На что поднимутся цены

Алкоголь и табак



Любителям крепко выпить придется тратить больше денег — с 1 января выросла розничная цена на некоторые виды алкоголя. Так, за 0,5 водки придется платить от 243 рублей (вместо 230 в прошлом году), коньяк дорожает на 13 рублей — до 446 рублей за пол-литра, шампанское дорожает на 5 рублей — со 165 до 169 за 0,75 литра.

