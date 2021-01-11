Коммуналка вырастет, удаленку легализуют: 12 главных изменений 2021 года

Все эти праздники мы рассказывали, как страна будет жить в 2021 году: вырастут пенсии, штрафы и пособия, появятся вытрезвители, право на хоум-офис, а к автомобилистам уже весной вернется техосмотр. Если вы пропустили, ловите краткий гайд по важным изменениям года.
Что вырастет
Маткапитал
С 1 января выплата на первого ребенка повышается до
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда подрастет на 5,5%. В 2021 году он составит
Прожиточный минимум в России используют для расчета пособий. Что касается МРОТ, то ниже этой планки работодатель не имеет права начислять зарплату.
НДФЛ
С 1 января вводится так называемый налог на богатства: для людей с годовым доходом выше 5 миллионов рублей НДФЛ составит 15% вместо 13%. Повышенный налог будет списываться с избытка дохода. Если же годовой доход повысился разово (например, из-за продажи квартиры или машины), то ставка останется 13%.
И это еще не всё. О приятных повышениях читайте в нашей подборке.
На что поднимутся цены
Алкоголь и табак
Любителям крепко выпить придется тратить больше денег — с 1 января выросла розничная цена на некоторые виды алкоголя. Так, за 0,5 водки придется платить от 243 рублей (вместо 230 в прошлом году), коньяк дорожает на 13 рублей — до 446 рублей за пол-литра, шампанское дорожает на 5 рублей — со 165 до 169 за 0,75 литра.
Табачные акцизы вырастут на 20% — пачка сигарет в среднем подорожает на 20 рублей.
Коммуналка
1 июля в России традиционно проиндексируют коммунальные тарифы: стоимость услуг ресурсников в среднем вырастет на 4%. Изменения заметим уже в августовских квитанциях, правда, у регионов будет еще время, чтобы отказаться от повышений — например, так уже поступила Ульяновская область. Из-за кризиса и пандемии власти приняли решение оставить тарифы на уровне 2020 года.
Повышение тарифов пройдет один раз и будет коррелировать с уровнем инфляции. Поблажек из-за пандемии ждать не стоит, более того, отменилась последняя «коронавирусная» льгота — с 1 января 2021 года за долги по коммуналке снова начисляют пени.
Прочие повышения мы собрали в один текст.
Какие законы начнут работать
Возвращаются вытрезвители
В Россию возвращаются старые добрые вытрезвители. Они будут платными, регионам велено организовывать их на базе государственно-частного партнерства. В среднем, подсчитали ранее в Госдуме, ночь в таком учреждении обойдется человеку в 1,5 тысячи рублей.
Доставить пьяного в вытрезвитель могут полицейские, если человек не может передвигаться самостоятельно или дезориентирован.
Удаленка легализована
Дистанционная работа становится официальным форматом труда: с этого года сотрудник может написать заявление, по которому перейдет на хоум-офис полностью, частично или комбинированно (часть времени проводит в офисе, часть — дома). Заработная плата остается прежней, если сохраняется объем работы и требования со стороны руководства.
К слову, начальники вправе устанавливать на рабочий компьютер ПО, позволяющее отслеживать производительность труда. И уволить, если сотрудник на удаленке в течение двух суток не выходит на связь без уважительной причины.
Противопожарные правила ужесточили
С этого года вступают в силу новые противопожарные правила. Нарушением отныне считаются оставленные без присмотра дома свечи, непотушенные сигареты, керосиновые лампы и прочие источники открытого огня. Из подвалов и чердаков домов нужно убрать весь хлам, в том числе личные вещи. В подвалах и цокольных этажах нельзя обустраивать производственные участки и мастерские, открывать детские развивающие и развлекательные центры, площадки для торжественных мероприятий и праздников и спортзалы. Исключением могут быть только те случаи, когда проектная документация предусматривает такое размещение.
Запрещается курить в больницах, вузах, колледжах, школах, поликлиниках и транспорте (кроме мест, которые специально для этого обустроили). Больницы и торговые центры должны иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от дыма и огня.
О других новинках в законодательном мире читайте в нашем обзоре.
Изменения для автомобилистов
Техосмотр под камеру
С нового года меняются правила техосмотра: теперь съемка становится обязательной. Фотографироваться будут все пункты ТО с привязкой к месту и времени, данные пойдут в базу ЕАИСТО, которая заменит диагностическую карту. Для пунктов техосмотра установят квоты на пропуск автомобилей, чтобы исключить их работу в конвейерном режиме. За выдачу диагностической карты без реального осмотра — штраф до 300 тысяч рублей для ИП и до 10 тысяч рублей — для автомобилистов.
В этом году, напомним, техосмотр необходим легковушкам 2017-го, 2015-го, 2013-го, 2011 года или старше.
Экзамен на права теперь без этапа «Площадка»
В процедуре сдачи на права тоже изменения: сливаются в один этап экзамен на площадке и в городе. Если сейчас успешно сданный автодром является «несгораемой суммой», то с апреля придется пересдавать его снова, если курсант завалится на городском этапе. Объединение этапов усложняет логистику экзамена, потому что ради каждого курсанта, по идее, нужно возвращаться на автодром. Поэтому не исключено, что иногда первичные навыки действительно будут проверяться на городских улицах в месте, где происходит пересменка водителей (с апреля это будет разрешено).
Оформление мелких ДТП дистанционно
Кроме того, в 2021 году продолжится внедрение новой схемы оформления ДТП без пострадавших по системе европротокола. В конце прошлого года в тестовом режиме заработало мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое в течение года должно окончательно войти в моду. Оно позволяет не только зафиксировать все подробности аварии, но и передать в страховую извещение в электронном виде. До сих пор сделать это можно было либо лично, либо направив заказное письмо. При этом лимит выплат по ДТП, оформленным таким образом, составляет 400 тысяч рублей (при выполнении условий европротокола).
Подробнее об изменениях, которые ждут автомобилистов в 2021 году, читайте здесь.