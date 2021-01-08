8 января пятница
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 2/10
usd 73.88
eur 90.79
Тема дняГодовщина трагедии в аквапарке. Что там случилось?

Все новости

Все новости

Шерегеш по популярности у туристов обогнал Красную Поляну

Сибирский горнолыжный курорт на февраль выбирают больше туристов, чем краснодарский

2 958
28Обсудить

Поделиться

На курорте развитая инфраструктура и низкие цены — это привлекает всё больше туристов

На курорте развитая инфраструктура и низкие цены — это привлекает всё больше туристов

Поделиться

Больше всего жилья на февраль туристы забронировали в Шерегеше

У туристов, которые планируют горнолыжный отдых в феврале, Шерегеш оказался популярнее Красной Поляны — такой статистикой поделился сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Сервис составил топ-7 горнолыжных курортов по числу оплаченных бронирований жилья в период с 1 по 28 февраля 2021 года. Оказалось, что лидером стал сибирский Шерегеш, который обогнал другой популярный горнолыжный курорт — Красную Поляну в Краснодарском крае. Третье место занял курорт Банное в Башкирии.

При этом Шерегеш оказался еще и дешевле конкурентов: если здесь жилье стоит в среднем 10,3 тысячи рублей в сутки, то в Красной Поляне — 20,6 тысячи рублей, а в Банном — 14,8 тысячи рублей.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В этом сезоне Шерегеш очень популярен среди москвичей, а цены на жилье выросли — НГС подробно рассказывал, как обстоят дела на курорте.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Шерегешгорнолыжные курортыстатистика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (28)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...