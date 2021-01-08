Шерегеш по популярности у туристов обогнал Красную Поляну

Больше всего жилья на февраль туристы забронировали в Шерегеше
У туристов, которые планируют горнолыжный отдых в феврале, Шерегеш оказался популярнее Красной Поляны — такой статистикой поделился сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Сервис составил топ-7 горнолыжных курортов по числу оплаченных бронирований жилья в период с 1 по 28 февраля 2021 года. Оказалось, что лидером стал сибирский Шерегеш, который обогнал другой популярный горнолыжный курорт — Красную Поляну в Краснодарском крае. Третье место занял курорт Банное в Башкирии.
При этом Шерегеш оказался еще и дешевле конкурентов: если здесь жилье стоит в среднем 10,3 тысячи рублей в сутки, то в Красной Поляне — 20,6 тысячи рублей, а в Банном — 14,8 тысячи рублей.
В этом сезоне Шерегеш очень популярен среди москвичей, а цены на жилье выросли — НГС подробно рассказывал, как обстоят дела на курорте.