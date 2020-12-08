«Теперь у нее второй день рождения»: новосибирец спас неопытную альпинистку при восхождении на Эльбрус

В понедельник, 7 декабря, при восхождении на Эльбрус сибиряк Константин Суходеев спас неопытную альпинистку от гибели на большой высоте. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Наш земляк совершал восхождение на Эльбрус. В пути ребята увидели девушку, которая, пренебрегая элементарными мерами безопасности, потеряла сознание и могла погибнуть. Они спасли ее и спустили в базовый лагерь. Это реально подвиг! У нее второй день рождения! — восторженно поделился новосибирец.

Сам Константин рассказал НГС, что девушка решила забраться на вершину горы, не имея никакого опыта. Сначала она пыталась попасть в группу к его гиду, однако там ей отказали.