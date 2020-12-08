«Теперь у нее второй день рождения»: новосибирец спас неопытную альпинистку при восхождении на Эльбрус

Новосибирец спас альпинистку при восхождении на Эльбрус
В понедельник, 7 декабря, при восхождении на Эльбрус сибиряк Константин Суходеев спас неопытную альпинистку от гибели на большой высоте. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— Наш земляк совершал восхождение на Эльбрус. В пути ребята увидели девушку, которая, пренебрегая элементарными мерами безопасности, потеряла сознание и могла погибнуть. Они спасли ее и спустили в базовый лагерь. Это реально подвиг! У нее второй день рождения! — восторженно поделился новосибирец.
Сам Константин рассказал НГС, что девушка решила забраться на вершину горы, не имея никакого опыта. Сначала она пыталась попасть в группу к его гиду, однако там ей отказали.
— У нас даже темп разный. Ей дали отдельного гида, хорошую девушку, которая водит людей сюда уже десять лет. Мы сходили на вершину, а когда пошли вниз, увидели издалека, как кто-то сидит в «седле», между двумя вершинами. А это гид с девочкой. Девочка еле-еле идет. Гид ее уже пять раз разворачивала, но та сказала, мол, я все равно пойду. Она просто говорила, что у нее есть желание, а на остальное ей пофиг. Закатывала истерики, — рассказал альпинист.
На высоте в 5300 метров девушка потеряла сознание. По словам мужчины, она не дышала около минуты. Опытные альпинисты дали ей кислородную маску и вкололи дексаметазон — именно это помогло ей задышать и спасло жизнь.
После этого инцидента девушка даже не обратилась в больницу за помощью, на следующий день она пошла кататься на лошадях.
Сам Константин говорит, что не считает себя альпинистом — больше он интересуется горным туризмом и занимается им уже 4 года. Мужчина часто «по-любительски» ходит в горы. На Эльбрус он уже поднимался летом.
— Эльбрус зимой и летом — две совершенно разные горы. Зимой сюда ходят очень мало людей. Если в день летом сюда могут подняться двести человек, то зимой за неделю — три-пять. Очень опасно, там суровые условия. Если ты идешь с людьми, в которых ты не уверен, то лучше этого не делать. В холоде организм устает гораздо быстрее, восхождение при ветре выматывает. Летом ты можешь подъехать на ратраке на высоту до 5100, а зимой максимум на 4600. Соответственно, увеличивается время восхождения. А так как днем зимой погода часто портится и день короткий, всё нужно делать быстро, — объяснил Константин Суходеев.
Лед, по рассказам мужчины, был очень толстым, поэтому остро наточенные альпинистские кошки не могли его пробить. При не самой ветреной погоде температура здесь достигала -40 градусов, телефоны на открытом воздухе мгновенно отключались:
— Это очень опасно. Так как здесь течет постоянно ледник, который невозможно обойти, здесь есть страховочные перила — такие натянутые веревки. Если ты не пристегнулся к ним и, не дай бог, поскользнулся — ты улетишь, это однозначно смерть. Тут много таких историй уже было.
Недавно новосибирец Владимир Лешко покорил Килиманджаро — спящий вулкан в Африке, который достигает высоты почти в 6 тысяч метров. Восхождение заняло у новосибирца 6 дней. Мужчина рассказал корреспонденту НГС, кто сопровождал его на гору, во сколько ему обошлось покорение вулкана, а также показал снимки с отдыха.