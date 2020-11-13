У Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов, чтобы скандальное видео не появилось в Сети

Шантажист требовал с нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы 5 миллионов долларов за то, чтобы интимное видео с участием форварда не попало в интернет. Как сообщает «Фонтанка», перед таким выбором футболист оказался незадолго до скандала.
Издание не называет личность шантажиста, но уточняет, что этот человек известен самому спортсмену — Артём Дзюба лично встречался с ним и записал разговор с вымогателем. Сейчас информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся данных достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Согласно УК РФ, шантажисту грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Сам Артём Дзюба не стал комментировать информацию о шантаже, но, по данным «Фонтанки», он отказал вымогателю из-за слишком большой суммы и отсутствия гарантий того, что видео все равно не окажется в публичном доступе.
После отказа ролик был опубликован.
Интимное видео, записанное на телефоне Артёма Дзюбы, появилось в Сети 7 ноября. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году.
На следующее утро главный тренер сборной России заявил, что игрока не вызовут на сборы национальной команды. Также форварда лишили капитанской повязки. При этом Дзюба остался в стартовом составе «Зенита».