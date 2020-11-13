У Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов, чтобы скандальное видео не появилось в Сети

Шантажист требовал с нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы 5 миллионов долларов за то, чтобы интимное видео с участием форварда не попало в интернет. Как сообщает «Фонтанка», перед таким выбором футболист оказался незадолго до скандала.



Издание не называет личность шантажиста, но уточняет, что этот человек известен самому спортсмену — Артём Дзюба лично встречался с ним и записал разговор с вымогателем. Сейчас информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся данных достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Согласно УК РФ, шантажисту грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

