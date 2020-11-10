Вслед за Ириной Славиной. Как в России силовики давят «неудобных» оппозиционеров

Имена не прогремели на всю страну, как имя Ирины Славиной, но на их примере наши коллеги из NN.RU показывают, как мало нужно, чтобы объявить человека врагом системы и сделать его жизнь невыносимой.



Ошибка как повод для обысков



Обыск — всегда вмешательство в жизнь человека. Именно поэтому проводить обыск может разрешить только суд, а в исключительных случаях — следователь. Потом он должен обосновать эту необходимость перед судьей. Для проведения обыска следствие должно собрать какие-то доказательства.

В деле Иосилевича все выглядит так, как будто постановление на обыск выдали из-за ошибки журналиста.

Издание Znak.com 1 июня опубликовало интервью с координатором «Объединенных демократов» Андреем Пивоваровым. Там он рассказывал о связях своего проекта с движением «Открытая Россия» и о планах в сентябре 2020 года выдвинуть кандидатов в депутаты на выборы в четырех регионах России: Татарстане, Новгородской, Ивановской и Владимирской областях.



«Открытая Россия» — российская общественная организация, созданная предпринимателем и политиком Михаилом Ходорковским в 2001 году. Сейчас действует как общественное объединение без юридической регистрации.



В 2017 году Генпрокуратура признала британские организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement нежелательными. В ведомстве посчитали, что они попытаются влиять на ход российских выборов и будут их дискредитировать. Активисты «Открытой России» утверждают, что не имеют отношения к британским организациям.