В Нидерландах хвост кита спас съехавший с рельсов пассажирский поезд

В Нидерландах поезд метро выехал за пределы платформы, расположенной на высоте 10 метров от земли, сообщают западные СМИ.
Происшествие случилось в пригороде Роттердама Спейкениссе в ночь на 2 ноября. От падения поезд спас гигантский хвост кита — скульптура, установленная на краю платформы.
От падения поезд спас гигантский хвост кита
Автор: Ruptly
Из-за позднего времени пассажиров в поезде не было. Машинист не пострадал и смог самостоятельно выбраться из кабины. Сейчас он дает показания. Причины происшествия пока не установлены.
Власти просят воздержаться от посещения станции и не подходить к месту ЧП, чтобы не мешать работе аварийно-спасательных бригад.