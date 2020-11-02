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В Нидерландах хвост кита спас съехавший с рельсов пассажирский поезд

Посмотрите фото и видео вагонов, застрявших на высоте 10 метров

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Поезд завис в десяти метрах над землей

Поезд завис в десяти метрах над землей

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В Нидерландах поезд метро выехал за пределы платформы, расположенной на высоте 10 метров от земли, сообщают западные СМИ.

Происшествие случилось в пригороде Роттердама Спейкениссе в ночь на 2 ноября. От падения поезд спас гигантский хвост кита — скульптура, установленная на краю платформы.

От падения поезд спас гигантский хвост кита

ЧП произошло ночью, пассажиров в поезде не было

ЧП произошло ночью, пассажиров в поезде не было

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Из-за позднего времени пассажиров в поезде не было. Машинист не пострадал и смог самостоятельно выбраться из кабины. Сейчас он дает показания. Причины происшествия пока не установлены.

Снимок места аварии, сделанный с беспилотника

Снимок места аварии, сделанный с беспилотника

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Власти просят воздержаться от посещения станции и не подходить к месту ЧП, чтобы не мешать работе аварийно-спасательных бригад.

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Нидерландыметропоезд
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