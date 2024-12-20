Законный Гринч: власти изъяли 430 елок у уличных торговцев в Новосибирске

Проверки проходили с 13 по 19 декабря Источник: Мэрия Новосибирска











В Новосибирске мэрия за неделю изъяла 430 елей и почти 150 еловых букетов у нелегальных уличных торговцев. Сотрудники администрации проверили елочные базары в трех районах города: в Ленинском, Октябрьском и Заельцовском.

— Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города продолжают рейды по пресечению несанкционированной торговли. Сегодня на повестке дня — елки, — рассказали в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Елочные базары появились по всему городу с начала декабря Источник: Мэрия Новосибирска











Рейды проходили вместе с сотрудниками полиции. На незаконных торговцев составили шесть протоколов по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области»

Куда денут елки в мэрии не уточнили Источник: Мэрия Новосибирска











Также сотрудники департамента составили пять протоколов по статье 5.2 «Нарушение порядка размещения временных объектов» Закона № 99–ОЗ. Как добавили в пресс-службе мэрии, работа по пресечению несанкционированной торговли в городе будет продолжаться.