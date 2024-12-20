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Зима Новый год в Новосибирске Законный Гринч: власти изъяли 430 елок у уличных торговцев в Новосибирске

Законный Гринч: власти изъяли 430 елок у уличных торговцев в Новосибирске

Нелегальные елочные базары проверила полиция и администрация города

389
5 комментариев

Проверки проходили с 13 по 19 декабря

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В Новосибирске мэрия за неделю изъяла 430 елей и почти 150 еловых букетов у нелегальных уличных торговцев. Сотрудники администрации проверили елочные базары в трех районах города: в Ленинском, Октябрьском и Заельцовском.

— Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города продолжают рейды по пресечению несанкционированной торговли. Сегодня на повестке дня — елки, — рассказали в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Елочные базары появились по всему городу с начала декабря

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Рейды проходили вместе с сотрудниками полиции. На незаконных торговцев составили шесть протоколов по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области»

Куда денут елки в мэрии не уточнили

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Также сотрудники департамента составили пять протоколов по статье 5.2 «Нарушение порядка размещения временных объектов» Закона № 99–ОЗ. Как добавили в пресс-службе мэрии, работа по пресечению несанкционированной торговли в городе будет продолжаться.

В начале декабря в Новосибирске открылись официальные елочные базары, в этом году их 35. Мы составили карту мест, где вы можете купить хвойное дерево к Новому году.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
5
Гость
7 минут
Проверили чтобы дешевле 5 тысяч ничего не было?
Гость
4 минуты
🔥 Becти за 19 декабря - Ocвобождёны посёлки Зеленовка и Новый Комар (ДНР) 👍🎉 - Oтбиты - 19 🥩-атак жЫвoтных - Прибитo и ранено - >1855 наZZi-🐷🐷 (>712,6 тыс. с июня 23, вкл. >42,1 тыс. у Курска) - Pазбито - >79 ед. техники (>34,0 тыс. с июня 23) - Накрыто - 149 объектов и мест сбора зверей, вкл. 4 склада БК и военные аэродромы - Сбито ПВO - 154 беспилотника, 1 ракета и 1 реакт. снаряд 🔸 Армия России продолжает крушить врага и наступать по всему фронту, приближая Победу над поrаной НАТО-Украиной и всем коллективным Западом, надежды у которых совсем не остаётся! 👍🤣 Благодаря героическому труду наших военных, враг ЕЖЕДHЕВНО теряет около 30 кв. км. территорий, до 2K боевиков и свыше 50 ед. боевой техники! 👍🎉
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