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Зима К Новосибирску приближается снегопад — прогноз на конец недели

К Новосибирску приближается снегопад — прогноз на конец недели

В регионе возможен мороз до -23 градусов

6 285
10 комментариев

В Новосибирске ожидается по-зимнему теплая погода

Источник:

В Новосибирске в конце недели, 21 декабря, ожидается снегопад. Температура воздуха днем составит -3…-5 градусов.

Прогноз составили синоптики «Западно-Сибирского УГМС». В четверг, 19 декабря, температура ночью опустится до -14…-16 градусов, днем поднимется до -9…-11 градусов. Ветер юго-восточный силой 4-9 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

20 декабря температура составит -8…-10 градусов, днем -4…-6 градусов. Преимущественно без осадков, ветер южный силой 3-8 м/с.

В субботу, 21 декабря, ночью прогнозируют небольшой снег, днем местами умеренный. Температура ночью -7…-9 градусов, днем -3…-5 градусов с небольшим понижением к вечеру. Ветер южный, ночью силой 2-7, днем 4-9 м/с.

В Новосибирской области 19 декабря ночные температуры опустятся до -13…-18 градусов, местами до -7…-12 градусов, на юго-востоке до -23 градусов. Днем -3…-8 градусов, местами -13 градусов. Переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

20 декабря в регионе температура ночью составит -5…-10 градусов, местами до -16 градусов. Днем -2…-7 градусов. Преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег.

21 декабря ожидаются ночные температуры до -7…-12 градусов, днем до -2…-7 градусов, местами -12 градусов. Местами небольшой снег, ночью по югу, днем по востоку в отдельных районах умеренный снег.

Специальные погодные сервисы уже составили предварительный прогноз погоды на январь в Новосибирске. Температура может опуститься ниже -40 градусов.

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Комментарии
10
ruterist
6 часов
не будет, расходимся
233143581
5 часов
В морозы, снегопадов не бывает. Снегопады всегда в оттепель.
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