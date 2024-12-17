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Зима Ниже -17 градусов: в Новосибирской области холод сместился на юг — карта самых морозных районов

Ниже -17 градусов: в Новосибирской области холод сместился на юг — карта самых морозных районов

В Новосибирской области температура опустилась ниже -17 градусов

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Ночи в ближайшие пару дней в области будут холодные

Источник:

В ночь с 16 на 17 декабря в Новосибирской области начало холодать. В одном из населенных пунктов на юге области столбик термометра опустился ниже -17 градусов.

Карта погоды опубликована на сайте «Западно-Сибирского УГМС». Самая холодная ночь была у жителей Маслянино — температура опустилась до -17,4 градуса. В Посевной -15,4 градуса. В Краснозерске -15,1 градуса. В Искитиме -15 градусов.

Холоднее всего на юге области

Источник:

На севере региона наоборот было не так холодно, как на юге. В Северном -10,9 градуса, в Кыштовке -9,2 градуса.

В Новосибирске тоже чем южнее, тем прохладнее: станция Учебная зафиксировала -13,2 градуса, в Огурцово -13,7, а Обская ГМО показала -14,1.

Утром в Новосибирске температура опустилась до -13,2 градуса. Днем ожидается -8…-10 градусов. В Новосибирской области 18 и 19 декабря возможны морозы до -20…-22 градусов по ночам.

Накануне синоптики предупредили, что эта ночь в Новосибирске будет самой холодной в ближайшее время.

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Новосибирская область Морозы Маслянино Синоптики Западно-Сибирское УГМС
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