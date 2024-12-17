Вместе с циклоном придет облачность: когда в Новосибирске начнутся снегопады — ответ синоптиков

Снегопады стоит ожидать в пятницу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск на этой неделе придут облачность, циклон и большая вероятность осадков. Как уточнили в Западно-Сибирском метеоцентре, снегопады синоптики ожидают 20 и 21 декабря.

В Новосибирске антициклон будет смещаться на восток, атмосферное давление начнет падать, и придут облака, а также циклон. Но в ближайшие три дня осадки маловероятны. Температура тоже будет постепенно повышаться на этой неделе, и морозов синоптики не ждут.

— Из-за циклона будут снегопады. Сильные или не сильные, пока трудно сказать, — отметила ведущий синоптик Гидрометцентра Марина Виноградова.