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Зима Вместе с циклоном придет облачность: когда в Новосибирске начнутся снегопады — ответ синоптиков

Вместе с циклоном придет облачность: когда в Новосибирске начнутся снегопады — ответ синоптиков

Температура будет постепенно повышаться

2 088
1 комментарий

Снегопады стоит ожидать в пятницу

Источник:

В Новосибирск на этой неделе придут облачность, циклон и большая вероятность осадков. Как уточнили в Западно-Сибирском метеоцентре, снегопады синоптики ожидают 20 и 21 декабря.

В Новосибирске антициклон будет смещаться на восток, атмосферное давление начнет падать, и придут облака, а также циклон. Но в ближайшие три дня осадки маловероятны. Температура тоже будет постепенно повышаться на этой неделе, и морозов синоптики не ждут.

— Из-за циклона будут снегопады. Сильные или не сильные, пока трудно сказать, — отметила ведущий синоптик Гидрометцентра Марина Виноградова.

Самой холодной на этой неделе была прошедшая ночь, с 16 на 17 декабря. В Новосибирске в ближайшие дни установится теплая погода без осадков.

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Новосибирск Снегопады Зима Синоптики
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Комментарии
1
Гость
19 минут
Фото птицы очень классное.
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