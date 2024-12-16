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Зима В Новосибирске деревья обработают едким веществом — зачем это делают

В Новосибирске деревья обработают едким веществом — зачем это делают

За десять дней в мэрии планируют опрыскать больше двух тысяч деревьев

1 534
9 комментариев

Обработка началась на прошлой неделе

Источник:

В Новосибирске началась обработка хвойных деревьев от вандалов. Об этом рассказали в официальном канале администрации «Зеленый Новосибирск». Мероприятие начали 13 декабря и закончат 23 декабря. Всего затронут 45 общественных пространств.

— Будут обработаны более двух тысяч деревьев для предотвращения несанкционированных рубок перед новогодними праздниками, — добавили в управлении по благоустройству общественных пространств.

Обработка должна спасти от вандалов

Источник:

Специальный раствор содержит красящее и пахучее вещество. В тепле он вызывает неприятный запах, и домой елку занести не получится. При этом вещество безопасно для людей и животных, и следы исчезнут через два месяца.

В Новосибирске открыли 35 елочных базаров. Они начали свою работу в начале декабря.

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Новосибирск Елка Мэрия Обработка
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Комментарии
9
Гость
1 час
А ну как оттепель случится? Или вонью больше, вонью меньше, без разницы?
Гость
1 час
А я думаю, что такая вонь на улице? Вчера температура воздуха поднялась до +1 и, видимо, елки завоняли.
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