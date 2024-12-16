В Новосибирске деревья обработают едким веществом — зачем это делают

Обработка началась на прошлой неделе Источник: Зеленый Новосибирск / телеграм-канал











В Новосибирске началась обработка хвойных деревьев от вандалов. Об этом рассказали в официальном канале администрации «Зеленый Новосибирск». Мероприятие начали 13 декабря и закончат 23 декабря. Всего затронут 45 общественных пространств.

— Будут обработаны более двух тысяч деревьев для предотвращения несанкционированных рубок перед новогодними праздниками, — добавили в управлении по благоустройству общественных пространств.

Обработка должна спасти от вандалов Источник: Зеленый Новосибирск / телеграм-канал

Специальный раствор содержит красящее и пахучее вещество. В тепле он вызывает неприятный запах, и домой елку занести не получится. При этом вещество безопасно для людей и животных, и следы исчезнут через два месяца.