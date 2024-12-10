Ветер до 20 м/с: МЧС предупредило новосибирцев об ухудшении погоды

В Новосибирской области 11 декабря ожидается сильный ветер и гололед. СМС-оповещения жители региона получили от регионального МЧС.
— Ожидается снег, метами метели, порывы ветра до 20 м/с в Новосибирской области днем 11 декабря, — говорится в сообщении.
Жителей региона просят быть внимательными на дороге.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 11 декабря температура воздуха днем составит -10…-12 градусов. Небольшой снег, местами метель. Ночью столбики термометров опустятся до -18…-20 градусов, в отдельных районах ожидается до -23 градусов. Ночью преимущественно без осадков.
Ранее стало известно, какая погода ждет новосибирцев на этой неделе. К выходным в городе прогнозируется потепление.