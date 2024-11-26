В Новосибирскую область пришел мороз до -19 градусов — карта самых холодных районов

Дневные температуры традиционно будут выше ночных Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области в ночь с 25 на 26 ноября похолодало. В некоторых районах температура опустилась до почти -19 градусов. Рассказываем, каким населенным пунктам повезло меньше всего.

Карту погоды опубликовало «Западно-Сибирское УГМС». Холоднее всего в ночь с 25 на 26 ноября оказался в Искитиме — там синоптики зафиксировали -18,8 градуса. Днем ожидается повышение.

Холоднее всего было в Искитиме Источник: meteo-nso.ru











В Маслянино похолодало до -18 градусов, в Багане — до -16,7 градуса, в Усть-Тарке ночью было -16. В Ордынском температура опустилась до -15,9 градуса, в Здвинске — до -15,7 градуса.

В Новосибирске ночью 26 ноября было -10 градусов, днем ожидается -6 градусов. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков.